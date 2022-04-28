默克聯手面板雙虎 推智慧場域應用

全球領先的科學與科技公司默克，面對全球永續熱潮，在Touch Taiwan 2022 智慧顯示展覽會中，攜手友達（2409）、群創（3481）等客戶，推出薄玻璃液晶智慧窗解決方案，成為打造智慧場域的最佳利器，也為國內顯示器產業發掘新商機。此外，默克也透過液晶智慧天線應用、micro-LED關鍵材料與智慧工廠和資源循環， 建構未來永續智慧生活。

默克電子科技事業體顯示器科技全球負責人邁克．赫克邁爾博士（Michael Heckmeier）表示：「默克致力於提供前瞻材料幫助客戶推出更輕薄、更快速且更高效的顯示器產品，以滿足沉浸式視覺以及電競趨勢所追求的極致觀賞體驗。隨著永續風潮興起，默克更透過持續研發，強化顯示器材料性能，透過提高穿透率、添加自我配向材料等方式，推動整體產業的製程與更節能、更環保的產品，為地球永續盡一份心力。」

台灣默克集團董事長李俊隆博士表示，默克在台灣深耕34年，致力於支持在地顯示器產業發展。台灣一直是全球顯示器產業的重要核心之一，很開心今年我們可以透過與客戶的先進顯示技術合作，開發出更升級的智慧場域解決方案，期待未來能為消費者打造更精彩的智慧生活。此外，我們也重視在地永續發展，不僅透過廠房配置與製程優化來降低對環境的影響，更進一步的思考如何循環利用製程中所產生的廢棄物，樂見客戶一樣認同且一起投身於此。

液晶材料跨界應用，打造未來智慧生活

隨著科技進展，以先進顯示技術打造未來智慧場域已成為顯學。默克長期推動液晶智慧窗的實現與應用，希望透過licrivision®液晶技術，打造液晶智慧玻璃，可用於光線調節與隱私保護，擴大建築場域與空間設計的可能性。今年，默克與國內顯示器大廠群創光電合作，推出首座薄玻璃液晶智慧窗解決方案，採用先進顯示器玻璃，結合默克特殊開發液晶，形成可調透光度的液晶智慧窗。

相較於上一世代智慧窗，這次展出的薄玻璃液晶智慧窗將大幅減少45%的重量與25%的厚度，未來在建築、場域、室內隔間以至於交通工具的應用上更有彈性，為使用者打造更節能、更舒適的空間感受，也為漸趨成熟的顯示器產業開拓新商機。

此外，數據傳輸也是當今智慧生活不可或缺的一環。默克採用 licriOnTM 液晶技術製成液晶智慧天線，透過電壓調控即可調整微波相位，對準目標訊號，使其具有體積輕薄、成本降低、超低耗能並適用10GHz以上高頻段等特性。讓液晶智慧天線相較於傳統天線更易於維護、運送與設計，更容易整合於移動的載具，如車輛、船隻或飛機等，有助於位置偏遠或難以架設傳統光纖網路的地區帶來通訊的可能與聯網的便利性。

製程永續，資源循環，邁向長遠未來

除致力於研發永續材料，默克也檢視自身製程，持續從廠區建置、產品生產、製程減廢與回收再利用等面向，全方位實踐永續精神。在建築部分，採用綠色建材，並設置能源使用紀錄與監測系統，提高水電利用效率；並在生產過程中，採用綠色化學物質替代方案，減少有害化合物產生。