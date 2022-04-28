第八屆公司治理評鑑 晶圓雙雄等九家連八屆名列前5%

臺灣證券交易所公布第八屆公司治理評鑑結果，名列前5%的上市公司共46家，與上屆相較變動率約30%，其中，晶圓雙雄等九家連八屆躋身前段班，台中銀（2812）、遠東銀、日月光投控、南茂等四家首度入榜。

證交所表示，本屆有913家上市公司受評，評鑑結果居前5%為46家，以截至去年底市值逾1,000億元、超過500億元但小於1,000億元、超過100億元但小於500億元、小於100億元等四個區間來看，分別有26、6、13、1家。

台股排名前十大市值公司當中，台積電、聯發科、國泰金、中華電、聯電、台達電等六家位於前5%，鴻海、富邦金、長榮、台塑化等四家在6%至20%第二級距。

以前任或現任上市千金股來看，富邦媒、旭隼等二家位於前5%，緯穎在6%至20%第二級距，大立光、亞德客-KY在21%至35%第三級距，祥碩、世芯-KY在51%至65%第四級距，矽力-KY落居66%至80%第五級距。

今年連八屆都進入前5%的上市公司，包括台積電、聯電、東元、裕隆、中華、統一超、台灣大、遠傳，以及信義等九家。

證交所表示，台中銀、遠東銀、日月光投控、南茂等4家為八屆以來首次進入5%，光寶科、彰銀、元大金、玉山金、裕融、國泰金、研華、合庫金、貿聯-KY、旭隼等10家則是本屆再度進榜。