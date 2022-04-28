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台南永康水資源回收中心6月完工 供應南科產業用水
台南永康水資源回收中心預計6月完工，行政院長蘇貞昌等人今傍晚南下巡視，強調再生水是愛地球最實際做法。內政部長徐國勇說，再生水因成本高，不少企業原本興趣不高，後發現使用「綠電」、「綠水」減少相關碳足跡、碳排放，價格雖較自來水貴約2倍依舊搶手。
蘇貞昌由徐國勇、台南市長黃偉哲、立委林宜瑾等人陪同到永康水資源回收中心，聽取營建署下水道工程處長曾淑娟簡報，談及再生水水質，她說，甚至比自來水更好。
曾淑娟表示，永康再生水廠是全國第一座公共汙水處理廠與再生水廠合併設計興建案，也是首座供應高科技產業製程用水的再生水，總工程經費約33億元，中央補助23.89億元，預計今年6月完工，供應南科台南園區產業用水。
蘇貞昌對營建署表現相當滿意，除力讚徐國勇，更感謝營建署長吳欣修任勞任怨使命必達，也不忘肯定市長黃偉哲配合中央相關業務，施政都有傑出成績。
台南市政府表示，永康水資源回收中心預估今年6月每天可供應8000噸再生水，明年可增加至1.55萬噸，為輸送這些再生水，埋設約9.5公里長輸配水管網及相關設施至南科，供應台積電、聯電、群創3家廠商，水質符合高科技廠商21項製程用水標準。
台南市政府水利局說，後續還有安平、仁德再生水廠再生水加入，預估至2024、2025年，台南市每天供應約6.3萬噸再生水給南科，加上台積電在南科園區再生水廠可供應2萬噸，屆時每天可供應8.3萬噸再生水，推估未來南科約32萬噸用水中，再生水占比約25%
徐國勇說，內政部到2020年核定公共汙水處理廠再生水推動計畫已達11案，其中高雄市鳳山廠及臨海廠，台南市永康廠及平安廠等4案，預計到今年底每日共可供應9.6萬噸再生水，11案全數完成後，每日可提供28.9萬噸產業用水。
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