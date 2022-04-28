默克加速顯示器永續發展 聯手在地推動智慧場域應用

全球領先的科學與科技公司默克，今日宣布以前瞻材料，加速顯示器永續發展，聯手在地技術推動智慧場域應用。

在全球顯示器扮演關鍵材料供應角色的默克，今年配合台灣智慧顯示展中，首度推出薄玻璃液晶智慧窗解決方案，成為打造智慧場域的最佳利器，也為國內顯示器產業發掘新商機。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，默克在台灣深耕三十餘年，致力於支持在地顯示器產業發展。台灣一直是全球顯示器產業的重要核心之一，很開心今年默克集團可以透過與客戶的先進顯示技術合作，開發出更升級的智慧場域解決方案，期待未來能為消費者打造更精彩的智慧生活。

李俊隆指出，默克集團也重視在地永續發展，不僅透過廠房配置與製程優化來降低對環境的影響，更進一步的思考如何循環利用製程中所產生的廢棄物，也很樂見客戶一樣認同且一起投身於此。

默克此次在台灣智慧顯示展中，展出完整的顯示材料解決方案。

李俊隆表示，透過高性能液晶材料技術，可提供高亮度、高對比、更快的切換速度、廣操作溫寬以及低閃爍等特性，符合各種顯示器產品的需求。更以相較於傳統材料高出10-20%穿透率的優勢，以及自我配向材料的添加，達到縮短製程、減少溶劑使用、降低耗能等從製程到產品端的永續轉型。

對於下世代顯示新星 – micro-LED，默克也扮演關鍵角色。除了提供用於micro-LED晶片製造的光阻、金屬氧化物的前驅物 (Mo precursor) 和特種氣體材料外，默克也與客戶合作開發用於實現micro-LED顯示器的關鍵材料，例如，粘性材料 (Adhesive)來提高micro-LED巨量轉移製程的晶粒轉移良率；量子點顏色轉換材料 (QDPCC)來增加色彩飽和度、反射式Bank 和可調式折射率(RI) 材料來強化發光提取效率，以及具高平坦化的封裝材料…等。

展場中最令人驚艷的是，默克首度在展場中，展元薄玻璃液晶智慧窗解決方案 。默克表示，希望透過licrivision液晶技術，打造液晶智慧玻璃，可用於光線調節與隱私保護，擴大建築場域與空間設計的可能性。

今年，默克與國內顯示器大廠群創光電合作，推出首座薄玻璃液晶智慧窗解決方案，採用先進顯示器玻璃，結合默克特殊開發液晶，形成可調透光度之液晶智慧窗。相較於上一世代智慧窗，本次展出的薄玻璃液晶智慧窗將大幅減少45%的重量與25%的厚度，未來在建築、場域、室內隔間以至於交通工具的應用上更有彈性，為使用者打造更節能、更舒適的空間感受，也為漸趨成熟的顯示器產業開拓新商機。

除了致力於研發永續材料，默克也檢視自身製程，持續從廠區建置、產品生產、製程減廢與回收再利用等面向，全方位實踐永續精神。在建築部分，採用綠色建材，並設置能源使用紀錄與監測系統，提高水電利用效率；並在生產過程中，採用綠色化學物質替代方案，減少有害化合物產生。

除了，製程中降低廢棄物產生，默克也致力於將廢棄物循環再利用，將廢棄物轉為資源，重新賦予這些原為廢棄物一個再生的機會。默克與國內顯示器大廠友達光電攜手，重新運用製程中廢棄的偏光片、液晶測試片與廢棄電池，製成科普教具，在推動科普教育的同時也納入永續思維。另外默克也將製程中廢棄的純化劑，採用生態工法製成透水鋪面，用於改善廠區道路積水並降低熱島效應，且雨水經過濾後進行回收，亦可固碳並降低溫室效應氣體的產生。

2022 Touch Taiwan智慧顯示展覽會，將於2022年4月27日至4月29日假台北南港展覽館一館四樓盛大舉行，默克將於M820攤位展出顯示材料的完整解決方案與全新應用。此外，默克更將安排一系列精采的科技論壇，向與會者分享智慧建築、未來車用顯示、電競顯示與永續等最新技術趨勢，歡迎各界專家蒞臨觀展。