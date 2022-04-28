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無畏亂流 日月光今年資本支出將再創20億美元新高

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
日月光財務長董宏思預估今年獲利會穩定成長，毛利率將可締造新猷。圖/聯合報系資料照片
日月光財務長董宏思預估今年獲利會穩定成長，毛利率將可締造新猷。圖/聯合報系資料照片

日月光投控（3711）首季每股純益繳出3.01元歷年同期新高佳績 。日月光投控財務長董宏思表示，儘管總體變動因素升高，削弱智慧型手機，尤其是安卓體系銷售下滑，但因高效能運算（HPC）、 網通 車用等領域需求強勁 ，加上整合元件大廠持續釋出委外代工訂單，因此日月光毛利率將維持穩定成長， 有信心今年寫下歷史新高。

日月光投控持續看好今年半導體需求強勁，規劃資本支出將高達20億美元（約新台幣590億元）高水準 ，超過去年的18.61億美元，再創歷年最高支出水準。

董宏思表示，今年的資本支出和去年有很大的差異，是增加測試投資比重。20億美元的資本支出，其中約51%用於擴增封裝產能，34%用於增加測試產能，11%用於電子製造服務（EMS），其餘4%用於增加材料領域產能。

日月光投控首季合併營收1,443.91億元，季減16%、年增21%，毛利率19.7%，季增0.7個百分點，年增1.4個百分點；營益率11.2%，季減0.1個百分點，年增 2.1 個百分點，稅後純益 129.07 億元，季減 58%，年增 52%，每股稅後純益3.01元。

其中最關鍵的是半導體封測事業，首季合併營收840.25億元，季減9%，年增14%，毛利率達27.5%，寫下歷年同期新高。

綜合日月光投控首季營收、毛利率、營益率、純益率、稅後純益、每股稅後純益均創歷年同期新高，稅後純益達129.07億元，年增52%，每股稅後純益達3.01元，

日月光首季毛利率若採合併矽品的基礎下，單季毛利率已達28.2%，為歷年同期最佳獲利表現，顯見合併綜效顯現。

董宏思強調，由於日月光產能、技術持續維持領先地位，成為晶片設計、晶圓代工廠及整合元件大廠後段封測首選合作對象，公司有信心今年毛利率會締造新猷。

日月光投控預估本季封測及材料事業的營收將超越去年第4季新高水準、毛利率與今年首季相近，電子製造服務營收和首季相近，但毛利率略低今年首季。法人預估日月光投控本季營收約季增5~9%，毛利率仍將再提升。

董宏思並強調，如果匯率持續維持貶值， 毛利率表現可能表現比預期更好。

至於法人關切相關封裝成本上揚，是否會再轉嫁給客戶，調漲封裝價格，董宏思強調，公司因產能、技術領先優先，針對這部分，會與客戶討論， 維持穩定獲利表現。 目前仍難僅評估總體因素對日月光成本帶來什麼程度的影響。

毛利率 日月光

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