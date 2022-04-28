4月例行調薪幅度網路爆料不斷 台積電正式回應

近期台積電（2330）4月例行調薪的實際調幅傳聞不斷，並有各式調幅爆料，對此，台積電今日正式回應指出，今年台積公司大部分同仁調薪幅度落在5-10%，調薪幅度是依據個人績效、年資、職等許多條件而定，無法評論個別案例。

台積電強調，公司深植「以人為本」的企業文化，一向重視並鼓勵與員工的雙向交流，致力以開放型管理模式營造相互尊重的溝通環境。其中，許多具建設性的回饋也促進了公司的多項創新舉措，例如為支持同仁兼顧家庭照顧及工作發展，我們今年將產假從原先的8周延長為12周，並規畫假日STEAM兒童營隊，支持台積員工陪伴子女的教育與成長；公司也提供具競爭力的薪資福利，在每季度亦以業績奬金與酬勞（分紅）與全體同仁共享營運成果，隨著公司業績的持續成長，也都將反映在同仁整體薪酬的成長。

台積電強調，公司將持續提供富有挑戰性的世界舞台，並協助員工實現工作和生活的理想平衡，我們也感謝在公司努力的同仁及他們對公司的鼓勵、建議與付出。台積公司期許未來能與員工有更多良性交流與互動，一起推動公司建立更健全、多元共融的員工溝通與照顧機制。