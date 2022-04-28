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停工5天 和碩龜山廠今復工

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

和碩（4938）龜山廠上周因應員工確診已配合桃園市政府指示，全廠停工5天，進行全面環境清消，並加強宿舍區域消毒，今（28）日正式復工。

桃園市政府25日時指出，和碩龜山廠累計確診數達694例，全數均為無症狀感染。和碩龜山廠區共有2645人，本籍員工1104人、外籍員工1541人，該廠已全面停工5日，確診移工大多位於宿舍2至5樓區域，且多為無症狀感染者

摩根士丹利預估，和碩龜山廠主要生產IPC（工業電腦）、汽車和一些物聯網（IoT）相關設備，整體產能相對小，影響應該有限。

和碩強調，持續密切關注廠區疫情變化，全力配合政府防疫相關措施，以確保廠區安全。龜山廠暫時停工期間對和碩整體營運、財務並無重大影響，預計對今年全年產量及合併營收影響小於0.1%。

和碩

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