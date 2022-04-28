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施振榮呼籲：台灣應推動醫界與電子人才跨域合作

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
宏碁集團（2353）創辦人施振榮呼籲，電子醫材與人工智慧是未來大趨勢，台灣應積極推動醫界與電子領域人才的跨域合作。圖/施先生辦公室提供
宏碁集團（2353）創辦人施振榮呼籲，電子醫材與人工智慧是未來大趨勢，台灣應積極推動醫界與電子領域人才的跨域合作。圖/施先生辦公室提供

因應未來產業發展前景，宏碁（2353）集團（2353）創辦人施振榮呼籲，電子醫材與人工智慧是未來大趨勢，台灣應積極推動醫界與電子領域人才的跨域合作，合力迎接智慧醫療全球化的新契機，讓台灣為全世界做出更多貢獻。

施振榮今（28）日應邀出席「國家生技研究園區招商暨人才與技術媒合會」生醫產業趨勢論壇演講時指出，台灣擁有最優秀的醫界人才，加上已在國際勝出的電子領域人才，未來電子醫材及智慧醫療都是產業發展的大趨勢，兩組人才正可跨域合作迎接智慧醫療產業全球化的新契機，為社會創造更高的新價值，也對全人類做出更多貢獻。

施振榮說，他在2004年底退休後的使命之一，就是提出台灣要使醫療服務成為產業的倡議，同時積極推動醫療國際化，讓它能創造出應有的價值，同時也要讓醫師睡覺也能對國際社會做出貢獻（透過分身創造價值而賺錢），而推動這一切都是秉持王道信念，希望與大家共創價值且利益平衡。

他指出，台灣發展醫療產業的優勢，在於醫護人才水準高，且全民健保制度領先國際，加上具有許多生醫及電子之優秀人才，臨床實驗環境好等等優勢。

面對未來的挑戰，施振榮建議，台灣在智慧醫療領域的戰略布局，首先需要有政府政策助攻，諸如衛福部要有新思維，應以管制與產業發展並重，同時加速 TFDA的時效，健全遠距醫療法規，並且讓健保給付TFDA核准的智慧醫材，以及國健署採用TFDA核准的智慧醫材來提升國民健康。

他並表示，台灣智慧醫療產業的發展策略可B2B、B2C 並重，初期先以B2B為主，長期則持續強化在B2B2C、B2C的布局，並導入設計思考，掌握需求與獲利契機，至於產業生態經營及國家形象的形塑則要從長計。

最後，施振榮指出，人才不足會影響未來的發展，也會讓台灣在國際上能發揮的影響力受到限制，尤其未來台灣醫療服務如果能夠朝產業化及國際化發展，台灣就要培育更多的醫療人才，相信日後將和台灣的ICT產業一樣，能夠對國際做出更大的貢獻。

目前國內大學醫學系總招生名額涉及醫師總量管制，每年上限西醫學生約1,300人，中醫系學生約365人，主要是為了維持醫師的醫療品質及巿場的穩定性。但面對未來，施振榮建議，教育部應逐步放寬招生名額的限制，讓台灣的醫療服務朝產業化及國際化發展，建立新的能量。

施振榮 醫材 醫師

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