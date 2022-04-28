外媒：鴻海開始在巴西生產iPhone 13

外電報導指出，雖然絕大多數蘋果的產品都在中國大陸組裝，但蘋果代工廠鴻海（2317）也在其它一些國家組裝蘋果 iPhone。 現在，鴻海旗下富士康已經開始在巴西生產 iPhone 13，但 iPhone 13 mini 似乎不會在當地生產。

外電9to5Mac 讀者 João Menicucci 最近在巴西買了一部 iPhone 13。 令他驚訝的是，包裝盒上顯示該產品「在巴西組裝」。 型號 MLP3BR / A 證實了該設備確實是在該國組裝的，因為在巴西銷售的從中國大陸進口的設備的標識碼為BZ / A。

目前似乎只有 6.1 英寸的 iPhone 13 在位於聖保羅 Jundiai 的富士康巴西公司進行組裝。MacMagazine 發現，蘋果於 2022 年 1 月 24 日在 ANATEL（巴西電信監管機構）更新了 iPhone 13 的檔案，將富士康巴西作為該產品的生產基地。 這些文件還證實，iPhone 13 mini 和 13 Pro 機型都不會在巴西組裝。

蘋果從來沒有在巴西組裝過任何 Pro 型號的 iPhone，可能是因為它們要貴得多，而且在新興國家只有少數人購買這些機型，但像 iPhone SE 和 iPhone 11 這樣實惠的機型已經在巴西組裝了。