鴻海集團擴大半導體徵才 第一階段釋出200多個職缺

鴻海集團今（28）日在臉書官方粉絲頁上貼出公告，「鴻揚半導體擴大徵才中！正在尋找SiC半導體技術相關的優秀人才加入！」第一階段釋出超過200個職缺需求、40多種職務類型，其中包含製程、設備及研發工程師等各式職務。

未來的電動車發展需要大量半導體，也因此，鴻海相當重視半導體業務發展。

鴻海董事長劉揚偉先前指出，鴻海在半導體產業的發展，不是投入資金大、技術高的先進製程，而是專注在成熟製程、加上特殊工藝，以同樣的製程，鴻海可以做得更好，這也會讓鴻海在電動車晶片布局更有競爭力。

鴻海集團此次貼出徵才公告的是鴻揚半導體，鴻揚半導體位於新竹科學園區，是鴻海科技集團「3+3策略」中，串聯電動車與半導體重要的一環，目前正規劃製作SiC產品，預計年底完成產線建置並於2023年上線。