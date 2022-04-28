聯電擬斥資214億元 買回廈門聯芯持股

聯電（2303）董事會通過，決定斥資人民幣48.58億元（約新台幣214.97億元），歷時3年，向廈門金圓產業發展及福建省電子信息產業創業投資合作企業買回所有聯芯股權，未來聯芯將成聯電旗下全資子公司。

聯芯是由聯電與廈門市政府及福建省電子信息集團合資成立的12吋晶圓廠。聯電表示，當初與陸方簽署合約時，已議定聯芯成立7年後，將納為100%持股的子公司。

聯芯月產能2.75萬片，去年第4季順利單季轉虧為盈，聯芯今年將擴產至3.2萬片規模，以28奈米以下製程技術為主。

聯電表示，將以人民幣41.16億元，間接向廈門金圓產業發展公司取得其所有聯芯持股，另由子公司和艦以人民幣7.42億元，向福建省電子信息產業創業投資合作企業取得其所有聯芯持股。

聯電指出，總金額人民幣48.58億元，將以60%、20%及20%比例，分3次在連續3年完成交易。