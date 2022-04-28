聯電斥資約214億元買回廈門聯芯持股 將納為全資子公司

晶圓代工廠聯電 (2303）董事會通過，將斥資人民幣48.58 億元(約新台幣214億元)，分 3 年向聯芯中國合資股東買回所有聯芯股權，使其成為聯電旗下全資子公司。

聯芯為聯電與廈門市政府及福建省電子信息集團合資成立的12吋廠。聯電表示，當初與投資方簽約時，即約定聯芯成立7年後，將納為持股100%子公司。

聯電董事會通過，將以人民幣41.16億元，間接向廈門金圓產業發展公司取得其所有聯芯持股，另由子公司和艦以人民幣7.42億元，向福建省電子信息產業創業投資合作企業，合計人民幣48.58億元，取得所有聯芯持股。

聯電此次回購將從今年7月開始進行，以 60%、20% 及 20% 比例，分3 次在連續 3 年內完成交易。

聯芯去年第4季順利單季轉盈，今年第1季獲利達新台幣6.44 億元，目前月產能2.75萬片，將擴產產至3.2萬片。