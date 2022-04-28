友達2關鍵10年後重返電子紙 元太成功模式能否複製？

友達（2409）本週發表一台7.9吋膽固醇液晶技術（ChLCD）反射式顯示器，以省電及類紙張閱讀效果，瞄準教育電子書及戶外看板市場，被視為友達捲土重來之舉，業界分析，該技術有兩優勢挑戰電子紙巨頭元太科技（8069）。

電子紙市場商機2020年規模約16億美元，到2030年預估將大幅成長到95億美元，年複合成長率達17.3%，元太搭上應用大浪，股價乘風而起，2022年4月27日股價175元，已是2020年底股價的3.82倍。

友達這次在2022年Touch Taiwan智慧顯示展覽會發表最新電子紙成果，捲土重來佈局電子紙市場，對照元太業績發光發熱，友達總經理柯富仁曾是元太董事長，成功帶領元太轉型，故友達的電子紙下一佈局也受法人關注。

「我們當然內部有設定（膽固醇液晶顯示業務）目標！」友達董事長彭双浪談到為何重返電子紙市場，他解釋膽固醇顯示技術雖發展已久，今年再度推出是因「關鍵技術」有突破，根據《經濟日報》訪談，突破來自兩關鍵。

彭双浪所說的關鍵突破就是色彩度。目前友達膽固醇顯示器已經能做到1600萬色，相比多年前只有4096色有長足的突破。

電子紙的色彩效能仍是業界不斷追求的方向，元太科技此次展覽上也發表5色及全彩電子紙快速翻頁成果，電子紙的全彩競賽還沒看到終點。

訴求大尺寸戶外應用，還能太陽能發電

「我們不是要搶元太的市場啦！」友達不論哪位主管，在展場提到電子紙都不約而同連忙解釋，此次展示的7.9吋反射式顯示器採用膽固醇液晶技術，結合友達的面板、虹彩光電的驅動技術、冠捷的組裝服務，靜態顯示時可中斷驅動電壓，利用環境光顯示畫面，不用背光，不用彩色濾光片與偏光片，耗電不到2W。

元太電子紙主流應用是賣場電子標籤、菜單看板不同，彩色膽固醇液晶訴求大尺寸、多彩、戶外應用，比方戶外看板或車站資訊，期望取代TFT LCD面板在戶外陽光下亮度不足，看不清楚的痛點。

友達主管解釋，膽固醇液晶比TFT LCD面板節能，耗電量或略高於彩色電子紙，但優點是色域廣（大於美國國家電視標準委員會NTSC色域標準15%以上），高達1600萬色，色彩飽和度比彩色電子紙高，畫面更新速度快，無殘影，可以局部更新，適合彩色閱讀器或戶外大型看板應用。

也由於彩色膽固醇液晶可用現有TFT LCD製程量產，對面板廠而言不需要新投資設備，且面板能做多大尺寸，彩色膽固醇液晶就能做多大，有利於大尺寸應用，電子紙則有幅寬限制。

而另一關鍵應用，是膽固醇面板具透光性，顯示器下方可以放太陽能板，吸收太陽光轉為電能，讓整座顯示器電力自給自足。「充電8分鐘就能換一頁」虹彩光電主管表示，未來業者設置公車站牌或戶外看板不需考慮電線問題，應用彈性更大。

虹彩光電手握獨家專利，友達資金撐腰

友達重返電子紙市場，虹彩光電是關鍵核心成員，虹彩技術除來自工研院，也承接所有富士通獨家專利，虹彩表示已向富士通買下所有專利權，加上自有開發技術，目前虹彩光電手中專利超過200件，練兵10年，在色彩表現上有所突破。

值得注意的是，友達也是虹彩光電大股東，投資持股約20%，其他股東還包括奇景光電及冠捷等。

膽固醇顯示技術重返電子紙戰場除本身技術突破，外部條件也有助力。全球節能減碳意識提升，護眼需求也明確，內外條件兼具下，虹彩光電對未來發展十分正面。

「膽固醇液晶技術大有優勢！」虹彩光電主管說，期望循元太模式打造膽固醇顯示技術完整上下游生態系，與更多系統商合作，「我們跟元太不是競爭對手」虹彩強調無意相互競爭，目標是讓產業更完整，讓電子紙市場成形成市。

元太發言管道則表示，膽固醇液晶技術在沉寂多年之後再度復出，同業投入雙穩態技術開發，進一步證明了市場看好低耗電反射式顯示器技術。

重返電子紙戰場，10年前曾出售達意

友達過去也曾掌握電子紙技術，2012年才將旗下掌握電子墨水微杯技術的達意科技（SiPix）賣給元太，小賺出場，當時達意科技董事長甘豐源也成為現今元太總座，是助力元太電子紙應用拓展到電子標籤、多彩員工證的關鍵推手。

電子紙產業10多年發展史中，業者多半「只出不進」，如荷蘭飛利浦出售電子紙顯示器事業給元太科技，普利司通（Bridgestone）退出電子紙業務，高通出售在台Mirasol工廠而淡出，元太科技堅持到最後，才能成功囊括九成以上電子紙市場，並在2019年將達意科技併入元太另一間子公司元瀚材料。