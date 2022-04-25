佳世達 參與ESG科技創新推動聯盟

全球氣候變遷為環境帶來的衝擊，早在新冠肺炎疫情前，就被聯合國與各界專家視為將對人類生活與經濟活動帶來規模更大、且不可逆的破壞。在台灣，氣候變異帶來的風災、雨災、高溫、寒流等農漁牧業首當其衝，光是近一年來的稻米與多樣蔬果接連受災、減產、漲價，到近期全民有感的蛋荒，都令人深切感受到環境保護與產業轉型的迫切，絕不僅是紙上談兵，也不僅是政府與特定單位的臨時應變課題。

佳世達（2352）今（25）日宣布，參與「ESG科技創新推動聯盟」，共同與聯盟夥伴倡議ESG科技創新，聯盟首項活動「IMV獎－創新競賽&創新補助」雙軌併行模式也將啟動，將舉辦競賽鼓勵創新構想正在起步的學生與新創團隊，同時也透過補助資金、資源，具體支持技術發展相對成熟的創新公司。

佳世達科技董事長陳其宏表示：「ESG的切入點很多，而人的一生，從搖籃到墳墓都有碳足跡，兼顧環境永續的農漁牧產銷創新，也成為企業實踐ESG、落實在環境永續的最佳切入點！目前農漁村面臨人口老化、人力不足以及環境失控等問題，就可以從智慧農業下手，進而改善環境汙染，一步步走向環境永續。」

「ESG科技創新推動聯盟」由全球最大半導體通路商大聯大控股發起，與商周集團共同倡議，結合上下游生態圈光寶科技、佳世達科技、研華科技、精誠資訊、威剛科技、以及益登科技共同組成，將整合各企業的專業資源、解決方案、產品優勢，支持因應氣候變遷的「農漁牧業創新」、翻轉極端氣候的「節能減碳創新」，並選擇在世界地球日與世界環境日間的4月25日正式宣示成立，也象徵不僅是特定日期，每一天都該是為產業創新與環境永續付出行動的一天。

ESG科技創新推動聯盟成立後，將推出國內IMV獎，I、M、V分別表示聯盟重視的具創新性(Innovation)、具市場性(Marketable)、同時重視永續價值(Value)，鼓勵學生與新創團隊從種植養殖、加工製造、生態永續及節能減碳等創新面向著手。

為了拉拔後起之秀成長茁壯，「創新競賽」將徵求關注農漁牧業議題、節能儲能議題、具電子設計／機械設計／AIoT／通訊／軟體／綠色科技能力與思維的創新團隊、創新公司，預計於5月開放線上徵件，7月以書審形式進行初選，並透過工作坊、企業業師輔導，將提案優化或進行prototype實作，最終於11月進行決賽頒獎。在「創新補助」方面，則會選擇技術發展相對成熟、已投入實證的科技創新團隊、創新公司，不設補助金額上限及名目，客製資金及資源投入方案，以實際補助表達全力支持！