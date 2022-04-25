快訊

傳台灣首府大學「決定申請停招」？ 新上任校長這麼說

精誠加入ESG科技創新推動聯盟 用科技擴大永續影響力

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

精誠資訊（6214）今（25）日宣布加入大聯大控股與商周集團共同倡議的「ESG科技創新推動聯盟」，未來將整合科技產業夥伴的專業資源、解決方案、產品優勢，支持「農漁牧業」與「節能減碳」創新，減緩氣候變遷對環境帶來的影響。

精誠呼應近年來透過科技為社會解決問題的ESG行動，包括攜手新創打造ESG永續未來的「Actions Intelligence for Social Good（AI4SG）Award」，以及扶植新創邁向國際市場的「AI+ Generator Program」，持續用科技力擴大永續影響力。

精誠資訊董事長林隆奮表示，精誠是此次參與「ESG科技創新推動聯盟」中唯一的軟體公司，我們希望可以運用精誠在軟體力與數據力的專長，真正協助農漁牧業業者運用科技創新，提升產量或是穩定的品質，解決其經營上的問題與痛點；或是有機會將年輕人創新的想法，整合其他一起加入的科技業夥伴，攜手落地實做，進一步創造農漁牧業的全新面貌，加值為社會帶來的貢獻。

ESG科技創新推動聯盟，主要由大聯大控股與商周共同發起倡議，號召台灣科技產業領導企業參與，希望整合企業在科技領域的專長與資源，提供解決方案、技術顧問以及優勢產品，以「創新競賽Ｘ創新補助」雙軌模式，從「Innovation創新性」、「Market具市場性」、「Value永續價值」3個面向，鼓勵更多學生或新創團隊加入永續行列，支持因應氣候變遷的「農漁牧業創新」、翻轉極端氣候的「節能減碳創新」。

精誠 ESG 軟體

延伸閱讀

減碳大考 中小企沒錢沒人

評鑑績效 分四等級

桃市府攜手富邦金控植樹 打造濱海綠色廊道

金融商品交易確認系統 上線

相關新聞

新人搶破頭...學長工程師「待不下去」曝5大血汗內幕 網喊中肯

素有「護國神山」美稱的台積電是不少科技人才的夢幻職場，但高壓、高工時的職場環境也讓不少人卻步。一名工程師在台積電待滿一年後反而果斷選擇離職，他分享台積「5大血汗內幕」給期待進入台積電的社會新鮮人參考，

集邦調查：今年全球半導體晶片 有近一半由台灣製造

集邦科技今日發布最新調查報告表示，台灣在全球半導體供應鏈中極具關鍵，2021年半導體產值市占26%，排名全球第二，IC設...

NFT平台上賣歌一覺醒來變富翁 顛覆音樂產業智財權議題無法迴避

歌手黃明志在NFT平台上賣歌，一覺醒來變富翁、3小時賺進新台幣2,500萬元，NFT不僅是音樂界的熱門話題，更成為創作者的獲利新管道。雖然NFT象徵著音樂產業的未來趨勢，所有的權利義務仍要回歸創作者與利用人間的智能合約規範。

鴻騰昆山廠暫停營運 業務影響有限

鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技股份有限公司今（25）日發布聲明表示，鴻騰（FIT）昆山廠區配合當地政府新冠疫情防疫工作...

宏碁搶線上學習商機 推學生筆電大降價

國內疫情升溫，為因應線上學習需求，宏碁（2353）推出適合學生使用的Aspire 5筆電(A514-54)，具14吋霧面...

群創獨家首發大尺寸浮空影像顯示器 開啟元宇宙新紀元

隨著全新生活型態開啟元宇宙新紀元，也同步推升多元顯示器應用需求。群創光電（3481）將參與顯示科技產業年度盛事「Touc...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。