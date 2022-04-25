顯示器展登場 誠美材秀四大解決方案

「Touch Taiwan 2022」將於4月27日起在在台北南港展覽館一連展出三天，偏光片大廠誠美材料（4960）將於會中推出可搭載於全球超大幅寬顯示器「Gibbon Film」解決方案；元宇宙「AR/VR」輕薄高清解決方案；車用產品搭載「極致黑科技」、「蛾眼技術」；以及「廣視角柔膚膜」四大領域解決方案。

「精彩大螢幕，盡享大視界」誠美材料與全球大廠3M共同開發「Gibbon Film」，有效突破傳統偏光板幅寬的製作限制，利用光學轉向原理，成功開發超大幅寬吸收型與反射型的一體化偏光片，帶給面板持續放大的可能。「Gibbon Film」擁有卓越的能源效率，除了可提升20%以上的亮度之外，更能減少最高20%的能源耗損。透過與國際大廠3M共同開創綠色產品，誠美材料將提供客戶下世代友善環境的綠色材料。

此外，2022年為元宇宙元年，無可比擬的沉浸遊樂體驗也驅動創意夢想啟航，誠美材料將展示進階光學膜與偏光板AR/VR應用模組，透過領先技術有效提高產品亮度、降低色偏程度以及優異的貼合控制能力，有助於AR/VR裝置節能、圖像清晰度及抑制鬼影產生面積，搭配上鏡組的折疊光路輕薄化，帶給消費者「身歷其境」的感動。

另一方面，針對布局已久的車載市場，今年誠美材也加速推動新商機，「座艙美學黑深邃，奢華尊貴完美詮釋」打造車載美學華麗設計，極致黑產品在不點燈狀態下，面板與車飾融合達成一體效果，啟動後所有資訊亦可清晰顯示，達到真正的極致黑美學。另搭載蛾眼科技，讓車載螢幕呈現超低反射率小於0.2%，相比一般面板反射率1%能有效降低反光，使面板在高強光環境下仍保持極佳螢幕容易顯現的資訊，以確保駕駛行車安全。此外，伴隨著電動車日益蓬勃發展，車載螢幕滲透率也持續提升，誠美材突破高耐候及高可靠度等基礎條件，領先技術再升級，躋身品牌車載市場。

隨著次世代顯示技術升級，顯示器材料技術應用再提升，推出「廣視角柔膚膜，全方位蘋果肌」，今年「柔膚膜」展品更進一步的技術提升。除了原應用在VA面板改善大視角上的色偏問題，本次展示的IPS面板不僅可修正IPS大視角偏黃的現象，更提升IPS大視角亮度和提高正視角穿透率，為玩家與觀賞者提供更廣闊的視角與色彩，享受包覆式的電競體驗。

另外，憑藉著優異的光學開發技術的提升，誠美材料將同時展出新的光學技術全息3D產品、一指切換的防窺手機與護眼螢幕等新應用，打造全新使用者體驗。