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中磊從代工轉型 奪2022年德國iF設計獎

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

過往「產品設計」都是科技品牌廠商較注重的關鍵，近年隨商業模式轉變，網路設備大廠中磊電子（5388）從代工轉型，直攻電信客戶，更注重產品設計，今年三項新產品拿下2022年德國iF設計獎。

中磊宣佈，三款全新產品5G無線路由器Mercurius、智慧照明網路攝影機SmartCam及多功能探照燈攝影機Ciroo Floodlight，以創造性設計思維及簡約時尚美感，從全球57國、逾11,000件參賽作品中脫穎而出，榮獲素有「設計界奧斯卡」美譽之2022年德國iF設計獎（iF DESIGN AWARD 2022），德國iF設計獎評選標準包括外觀、功能、差異化等；中磊則以新穎獨特產品設計，兼具美學及效能，獲得評審肯定。

中磊表示，新世代5G無線路由器Mercurius，採深色細斜紋外殼及擴充式模組設計，WiFi模組具靈活搭配彈性，有效滿足各式連線需求。此外，中磊內建人工智慧網路攝影機採獨特圓弧流線設計，極簡時尚風格突顯細膩質感。

中磊另一個新品，智慧照明網路攝影機SmartCam結合語音和手勢辨識，可自動識別並捕捉別具意義時刻，如微笑表情、身體動作等，多功能探照燈攝影機Ciroo Floodlight採模組化設計，可任意組合或分拆燈座及網路攝影機，智慧辨識來訪客人，不僅可強光警告入侵者並具備彩色夜視功能，大幅提升居家安全防護。

中磊技術長林斌表示，身為電信寬頻市場領導廠，公司力求每一項產品達到功能及工藝美學最佳化，並兼顧消費者需求與時尚外觀，實現人文科技之設計理念。此次，三款新穎時尚產品榮獲iF設計大獎，肯定中磊多年累積的產品設計能力，將持續致力提升產品創新價值及卓越品質，樹立網通產品設計新典範」。

iF產品設計獎自1953年創立至今已近70年，被視為當代工業設計之指標性獎項，為世界三大設計獎之一。2022年iF設計獎由全球132位獨立之專業諮詢團隊擔任評審，依理念、外觀、功能、差異化與影響力五大面向為綜合評估準則。

中磊 德國

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