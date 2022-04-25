光寶旗下光林智能 奪美國愛迪生獎一金一銅

光寶科技（2301）旗下光林智能科技（LEOTEK）今年首度參加深具研發創新指標的獎項「愛迪生獎（Edison Awards）」，與全球超過500項技術及產品競爭，「LEOTEK人因照明智慧路燈系統」及「LEOTEK全生態照明」等兩項創新照明分別奪下金獎及銅獎，是台灣唯一同時以兩項技術獲獎的廠商。

光寶表示，憑藉深厚的光學技術搭配 AIoT 智慧物聯網，是光林智能此次獲得愛迪生獎肯定的關鍵。路燈對用路人的視覺感受息息相關，但現今路燈皆以乾燥路面做為光型設計條件，忽略道路積水導致路面照明亮暗不均，影響用路安全；「LEOTEK人因照明智慧路燈系統」運用AI影像識別、物聯網及邊緣運算，因應各種道路狀況，即時自動切換至最適路燈光型，增加照明均勻度，降低積水反射的眩光，提供最佳道路照明效果及舒緩駕駛眼睛疲勞，提升用路安全。

除致力提升道路安全性，光林智能也以「專利光學濾波光罩」落實生態永續平衡。根據彰化師範大學教授林宗岐與其研究團隊發現，氣候變遷和高度都市化擾亂台灣中南部山區的琉璃蟻生態習性，大量琉璃蟻更受到LED路燈藍光波段吸引而群聚路燈；「LEOTEK全生態照明」研發獨家染色技術的濾波光罩，濾除LED藍光460奈米以下的輻射能量，大幅降低路燈對琉璃蟻的吸引力，且維持原有照明亮度。未來將結合物聯網與AI技術，研發多重功能的智慧照明，實現多維度的生態保育。

光林智能總經理金海濤表示，「LEOTEK人因照明智慧路燈系統」及「LEOTEK全生態照明」此次分獲金獎、銅獎，顯示光林智能的創新研發實力獲得國際肯定；他強調，有別於傳統路燈單純照亮黑夜，光林智能以推動智慧交通、道路安全及永續生態為策略目標，結合智慧物聯網等相關技術，讓平凡路燈發揮多元效益。

光林智能未來將以「道路智動化」的概念，整合軟硬體研發並著重方案創新，跨足各式道路交通解決方案，提升用路安全並落實永續發展。

愛迪生獎於1987年創立，紀念愛迪生追求創新卓越的精神，旨在表彰世界上優秀的創新研發者和各類創新成果，已成爲全球科技界研發創新的最高榮譽獎項之一。