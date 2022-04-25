宏達電、時尚媒體及藝人NFT合作 打造BEATDAY元宇宙
宏達電（2498）旗下內容品牌VIVE ORIGINALS，宣布與GQ、余文樂NFT「ZombieClub」合作，聯手打造BEATDAY元宇宙「NFT 喪屍派對 feat. ZombieClub」；這是在去年推出兩場封測演唱會後，首次與時尚媒體及藝人NFT跨界合作，宣示音樂元宇宙平台BEATDAY將從音樂產業出發，未來將全方位打造Web3.0時代的娛樂體驗，持續與戲劇、藝術、文創等不同產業結合。
HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，這次與GQ、余文樂NFT「ZombieClub」合作，不僅是BEATDAY在內容上跨域共創的嶄新嘗試，更展現容積攝影技術的多元應用，製作團隊特別打造喪屍風格的專屬場景，從BEATDAY大廳到派對場域「ZombieLab」，完整呈現「ZombieClub」的世界觀，觀眾將能360度自由探索場景、近距離觀和余文樂接觸互動。
劉思銘說，未來BEATDAY除了持續推出全息演唱會，也將邀請更多合作夥伴進駐，延伸XR、區塊鏈、AI等新科技的應用服務，持續拓展品牌內容深度、建構元宇宙生態系，提供觀眾更多元的沉浸式娛樂體驗。
全球首創由「ZombieClub」、GQ 及BEATDAY共同舉辦的「NFT 喪屍派對 feat. ZombieClub」即將在5月推出，今（25）日首度釋出BEATDAY喪屍版大廳劇照，預告「ZombieClub」精神將席捲BEATDAY元宇宙，觀眾將能化身「ZombieClub」NFT角色360度自由飛翔、穿梭在喪屍場景，近距離觀和余文樂接觸互動，詳細活動資訊請持續鎖定BEATDAY及GQ網站。
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