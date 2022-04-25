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鴻騰昆山廠暫停營運 業務影響有限

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

鴻海（2317）旗下鴻騰精密科技股份有限公司今（25）日發布聲明表示，鴻騰（FIT）昆山廠區配合當地政府新冠疫情防疫工作仍暫停營運，實際復工時間待當地政府通知。

鴻騰表示，由於先前已進行生產調配至備援廠區，廠區之主要產品位於海外出貨倉存貨水位尚足以支應，因此對公司業務影響有限。同步啟動園區內全員核酸檢測等防疫措施，以保障鴻騰員工的生命安全與身體建康。

至於鴻海旗下富士康昆山廠？據悉，鴻海/富士康的法人在昆山園區仍在運作中。

根據《南華早報》 報導，美國蘋果主要供應商鴻海在中國大陸昆山的兩座工廠，因受到新冠肺炎疫情影響，已從4月20日起停止營運。

報導指出，有鴻海員工透露，位於昆山北部的電發和富弘兩個廠區，從上周三起就已經停工，全部員工也都留在宿舍。

鴻海在昆山共擁有四個廠區，據當地政府4月21日發布的聲明，電發和富弘兩廠區的宿舍，均受到嚴格封控。

鴻海 富士康 疫情

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