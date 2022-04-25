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宏碁搶線上學習商機 推學生筆電大降價

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
國內疫情升溫，為因應線上學習需求，宏碁推出適合學生使用的筆電。宏碁／提供
國內疫情升溫，為因應線上學習需求，宏碁推出適合學生使用的筆電。宏碁／提供

國內疫情升溫，為因應線上學習需求，宏碁（2353）推出適合學生使用的Aspire 5筆電(A514-54)，具14吋霧面窄邊框IPS螢幕、高擴充性，最大可提供兩個硬碟儲存空間，符合學生上網學習及文書處理。內建Windows 11作業系統，原價25,900元，優惠降價6,000元，以特價19,900元支持學習不中斷，即日開始供貨。

宏碁表示，此款特惠筆電Aspire 5(A514-54) 專為線上學習打造：具高擴充性，內建512GB SSD儲存，最大可提供兩個硬碟儲存空間；搭載Intel Core i5-1135G7處理器、內建8GB RAM，亦可擴充至24GB；窄邊框IPS霧面螢幕，加上Acer Color Intelligence™智慧顯色技術，讓眼睛有更舒適的使用情境；支援Wifi6 提供更快速穩定的連線能力，配合HD Webcam提供清晰的視訊畫面及Acer Purified.Voice智慧降噪功能，提升視訊時的音訊品質，讓網路學習品質穩定；具有齊全連接埠，Type-C *1 + Type-A *3及音訊耳機接口；Aspire 5擁有17.95mm纖薄機身，在家隨處可使用，而鋁合金背蓋讓耐用度提升，原價25,900元，特價19,900元。

若有高速運算、繪圖需求使用的學生，另有一款內建MX350-2GB GDDR5顯卡的14吋Aspire 5 (A514-54G)，原價27,900元、特價21,900元，於宏碁各大旗艦專售店及網購皆有販售。

此外，Acer也提供抗菌筆電Acer Swift 5(SF514-55TA)，觸控螢幕為康寧大猩猩抗菌防刮玻璃1，並將符合BPR和EPA標準的銀離子抗菌劑於機殼、鍵盤、軸承及指紋讀取器中，經過專門的製程減少螢幕及觸控板氣味和汙漬等微生物的滋長，有需求的民眾也可以選購。

宏碁目前在台銷售點及服務中心皆正常營運，遵守防疫措施，全程戴口罩及酒精消毒，進行實聯登錄，也鼓勵多利用到府收送服務，降低接觸機會。

4G 宏碁 螢幕 筆電 視訊 疫情

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