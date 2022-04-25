群創獨家首發大尺寸浮空影像顯示器 開啟元宇宙新紀元

隨著全新生活型態開啟元宇宙新紀元，也同步推升多元顯示器應用需求。群創光電（3481）將參與顯示科技產業年度盛事「Touch Taiwan 2022智慧顯示展覽會」，於4月27日至29日在台北南港展覽館舉行，將以驚艷超大極窄邊框拼接電視牆揭開序幕，揭曉最新元宇宙（Metaverse）多元應用產品，包含首發大尺寸浮空顯示器、全系列高階VR、高規電競顯示器等，將於展會上驚艷亮相、大放異彩。

群創獨步全球首發展出高達140公分「大尺寸浮空影像顯示器」，透過領先業界具備整合大型顯示基板能力與特殊光學設計，將影像栩栩如生浮現於眼前，打破空間限制，未來市場上將可與新型態電商與智慧教育等場域應用結合。而此技術亦榮獲「2022智慧顯示應用大賞」(SDAA 2022)之智慧育樂獎殊榮，其卓越的創新技術與雄厚的研發實力深受評審肯定。

隨著元宇宙新浪潮下，沉浸式虛擬體驗已受全球科技大廠所重視，據研調TrendForce指出，2025年全球虛擬實境應用市場規模將達83.1億美元。群創瞄準此商機，超前部署，透過領先業界技術，展出2.08至3.1吋全系列高階VR，包括「2.08吋輕量旗艦VR」，採用獨家整合顯示面板與系統技術，使顯示器達超輕巧易攜帶，同時具備高對比、高色飽及高刷新率，使沉浸式畫面更加立體逼真。

首發「2.27吋超高解析度VR LCD」，其榮獲「顯示器元件產品技術獎」 （Gold Panel Awards 2022）卓越技術獎，以具備業界超高解析度達2,016ppi可有效解決窗格效應，使畫面呈現令人驚艷的細節，並搭載大視野角、高刷新率及高色彩飽和度等優異特色，讓使用者可更清晰探索最佳視野，彷彿徜徉於虛擬世界；以及「2.56吋miniLED VR」，採用群創獨家miniLED背光調控技術，一舉推升高動態對比畫質與高亮度，使畫面呈極致純黑與逼真色彩，並結合高色域、低功耗等優異特色，大幅優化沉浸式視覺體驗，顛覆消費者對VR的視覺想像。

另外，「3.1吋高解析度光場VR」，透過群創領先業界的高解析度面板技術及搭載中強光電的特殊光場技術，在經濟部Ａ＋計畫支持下，完成3.1吋高解析度光場VR 眼鏡，具備有視力矯正的功能，且大幅減緩市面VR眼鏡所帶來的視覺疲勞及暈眩問題，將可塑造更真實、更舒適的嶄新視覺饗宴。

受惠元宇宙新商機發酵，全球電競市場需求持續強勁，群創深耕卓越領先技術，開發一系列多元尺寸電競顯示面板，涵蓋筆電、顯示器與大型電視等多元應用。群創首發「18吋360Hz電競筆電」，具備極窄邊框設計、業界最高刷新率(360Hz)等技術，不論是畫面的觀賞寬闊視野、精緻呈現及流暢度等，皆能滿足新世代遊戲的最佳體驗。「27吋miniLED超競速電競螢幕」採用群創獨創InnoLED技術，以高階IGZO面板搭載miniLED技術，是目前市售最高刷新率300Hz miniLED，且支援超高動態對比(HDR1,000)、DCI-P3廣色域等優異特色，同時兼顧最優畫質展現與遊戲效能支援，是新一代大尺寸1440p Esports電競玩家的最佳選擇。