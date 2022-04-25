達德能源攜屏科大 衛星追蹤黑面琵鷺

達德能源與屏東科技大學野生動物保育研究所教授孫元勳合作，自2020年開始進行「黑面琵鷺衛星追蹤計畫」，至今共已繫放32隻黑面琵鷺，成為首家與學界聯手、長期以衛星追蹤黑面琵鷺遷徙路徑的企業。

黑面琵鷺被列為瀕臨絕種等級的物種，達德能源希望透過衛星記錄黑面琵鷺遷徙路徑、累積監測數據，作為黑面琵鷺生態研究的重要資料基礎，進而為生態保育發展做出貢獻。

此外，近年野生水鳥肉毒桿菌中毒事件頻傳，達德能源與孫元勳更藉此計畫取得黑面琵鷺每年的停棲熱點，並透過分享給相關救援單位的方式，提高黑面琵鷺肉毒桿菌中毒救援效率。

孫元勳說：「過往大家熟知的黑面琵鷺出沒處，主要是日間群聚休息地點，而入夜後黑面琵鷺覓食場所無人知曉，如今透過衛星追蹤，可以掌握黑面琵鷺不為人知的活動秘點，幫助巡守人員及志工更快找到受傷的黑面琵鷺。」

今年2月19日，巡守人員及志工依據「黑面琵鷺衛星追蹤計畫」所提供的停棲熱點，找到一隻感染肉毒桿菌的黑面琵鷺，這是本年度第七隻被救援的黑面琵鷺，經通報將其送至醫院及特有生物研究保育中心治療，並在將近兩個月的療養後，孫元勳將這隻救援成功的黑面琵鷺送至台南市七股區進行繫放，作為達德能源「黑面琵鷺衛星追蹤計畫」的追蹤個體之一，未來將可進一步觀察牠的復原狀況。

達德能源董事長王雲怡表示：「學界與保育團體對生態領域相當熟悉；企業則擁有相關的產業知識與經驗，達德能源很高興能率先與學界合作，透過此計畫增進跨領域交流，進而促進產學界相關研究應用，友善保護台灣稀有鳥類。」若取得黑面琵鷺遷徙的長期監測資料，未來有機會進一步應用在更多黑面琵鷺生態研究中，達德能源將持續與孫元勳合作，協助學術界進行野鳥保育行動。