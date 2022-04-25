元太推新世代全彩電子紙 鎖定數位閱讀與筆記市場

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（25）日宣布，推出新世代全彩電子紙E Ink Gallery ™ 3，這項能更快速翻頁的全彩電子紙，鎖定電子書閱讀器與電子紙筆記本市場。

E Ink Gallery 3運用E Ink ACeP ™ Advanced Color ePaper全彩電子紙顯示技術開發而成。基於全彩電子紙技術架構，以青色、洋紅、黃色、白色等四種電子墨水實現全色域的色彩顯示效果。E Ink Gallery 3在黑白文字換頁速度提升至350毫秒，彩色顯示的更新速度亦大幅提升，在快速色彩顯示模式下，更新速度為500毫秒；標準模式則為750至1,000毫秒；最佳色彩顯示模式則為1,500毫秒，相比第一代黑白顯示更新需2秒、彩色更新時間需10秒，帶來明顯的速度提升。

E Ink元太科技董事長李政昊表示：「我們非常高興向市場宣佈這項重大技術突破，E Ink Gallery 3是全彩電子紙技術的再進階，首度導入於數位閱讀與手寫應用中，大幅提升電子書的閱讀與購書體驗，同時可於電子紙筆記本中閱讀及手寫編輯彩色文件。元太科技的全球團隊在過去幾年裡不遺餘力地研發與精進全彩電子紙技術，公司也在研發資源和預算上投入超過 1 億美元，如今E Ink Gallery 3的問世讓我們十分引以為傲。」

E Ink Gallery 3的解析度自第一代的150ppi，提升至300ppi，而其操作溫度為0至50度C，符合採用黑白電子紙的電子書閱讀器使用環境與產品規格。E Ink Gallery 3亦支援數位手寫功能，筆寫延遲最低僅約30毫秒，除黑白雙色之外，筆寫還可呈現幾種主要顏色。同時，E Ink Gallery 3也採用E Ink最新前光技術－E Ink ComfortGazeTM，透過減少從顯示器表面反射的藍光量，提供低藍光與視覺健康的數位閱讀體驗。

採用E Ink黑白電子紙顯示器的電子書閱讀器，以低耗電、舒適閱讀等特性革新數位閱讀體驗。隨著E Ink Gallery 3與E Ink Kaleido 3彩色印刷電子紙的推出，元太科技提供不同的新型彩色電子紙產品組合，客戶可依照其產品的色彩顯示特性選擇導入。

過去5年，全球約使用1.3億台電子書閱讀器，以數位閱讀模式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀。假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，若以紙本書籍或是液晶平板電腦閱讀，相較於使用電子書閱讀器，將分別產生10萬倍與50倍的二氧化碳排放量。