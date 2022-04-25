新人搶破頭...學長工程師「待不下去」曝5大血汗內幕 網喊中肯

素有「護國神山」美稱的台積電是不少科技人才的夢幻職場，但高壓、高工時的職場環境也讓不少人卻步。一名工程師在台積電待滿一年後反而果斷選擇離職，他分享台積「5大血汗內幕」給期待進入台積電的社會新鮮人參考，網友們一看狂讚是優質好文，也笑回「恭喜看透～」。

原PO在PTT以「神山之旅心得」為題發文，表示他從碩士畢業後就進入台積電工作，「雖然早有耳聞血汗工廠的稱號，但想想自己畢竟不是工廠端的應該還可以，研發聽起來很有未來」。

他分享台積電的5大文化，入職首先體驗到「台積電文化」，台積電有滿多和國軍類似的人，覺得自己待久了就是老大；第二是「發展性」，因為台積電是晶圓代工霸主，也因此造成轉職困難，「所學出了晶圓廠高機率沒辦法延續，又沒有相對應薪資的晶圓廠」，年資淺的人可以跳到新的地方重學，但蹲久的台積仔要跳會發現自己學了一身無用武之地的技能，出去容易被砍薪，「不如直接變成惡劣前輩傳承工廠文化更划算」。

第三是「效率」問題，他提到「各式各樣的系統很多都是上古時期建的，介面非常復古，各種高對比配色傷眼睛就算了，花式bug+當機才真的爽」；第四點「薪資」，他表示台積電是底薪低、高分紅公司，底薪低也造成加班費很低，於是產生「那麼便宜還不加爆」的心理，且新人第一年因為分紅領不滿，導致薪水非常低，本想等第二年分紅，但很常等不到第二年就離職，「因為很多好的缺是沒有辦法等的，也就是說進公司跟離開公司都要被扒一層皮」。

第五點「規定」，台積電最有名的文化就是不能帶手機，「發給你一個超當的踢鳳，然後處長用哀鳳，讓大家知道階級制度的重要性」；他坦言自己就是不爽不做了，「同樣是第一年，在不同領域拿到了台積電新人兩倍的年薪」，在台積電那年唯一獲得的就是動力，每當現在遇到困境時就想起當年在台積電吃過的苦頭，「還有什麼不能忍？」他補充，也有朋友在台積電找到超級爽缺，準時上下班，「只能說對自己人品有信心的還是可以去看看，搞不好你就是天選之人！」

文章一出，引起許多網友熱議，「這真的是有待過神山的肺腑之言啊」、「恭喜看透～」、「心得正確，給你推」、「超優質又中肯 ，推」、「你這篇文發了之後，不知道多少新鮮的肝嚇跑呢」。