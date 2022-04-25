哪一類「科技人」最搶手？平均月薪4.4萬起只是標配

科技人才炙手可熱，其中又以「軟體工程師」最為搶手，各行各業都有需求。根據1111挖趨勢今（25）日公布的最新調查發現，軟體工程師的整體平均月薪為44,974元，投身不同產業，待遇也是大不同，其中以半導體業的軟體工程師的平均薪資53,491元最高，其次則是金融保險業51,863元。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，因近年來AI人工智慧漸漸興起，不單是科技半導體業，許多產業都會要求軟體工程，學習更多有關數據分析的語言，例如PYTHON、C++等，如果有機器學習的領域基礎，更受到科技大廠和金融業的歡迎，身價不僅水漲船高，也更具有從業競爭優勢。

因為每個軟體工程師的專精領域各自不同，包括前端/後端/韌體/APP系統等，不同行業所要求的要會程式語言或專精領域也不盡相同，「實力見真章」直接反映在軟體工程師的薪資待遇相當明顯。

透過1111數據資料庫發現，具有理工背景的求職者最想從事的職務，年成長最明顯的前五大工作包括：「軟體相關管理師」、「韌體研發類主管」、「資訊安全分析師」、「IC設計工程師」、「產品管理師」。結果顯示與目前大環境的發展趨勢非常吻合，包括：軟體工程師、資安專家、IC設計工程師等，都是各大企業人資急欲延攬的對象。

黃若薇指出，當軟體工程師完成程式碼後，就要同時開始思考這個程式對其他正在運作的系統有何影響、其他工程師是否可執行這個程式，是否符合客戶、市場的期待等等，這些都是身為專業軟體工程師必備的技能。除了出色的程式功力外，如欲躋身管理職，中上水準的英文能力是絕對必要，軟體工程師必須和世界各地的外籍工程師透過電子郵件溝通，公司內部的技術文件皆以英文書寫，維持語言優勢有助於職涯拓展，將來前進外商科技大廠或是邁向管理階層都是可思考的選項。

台大重點科技研究學院主任闕志達，在接受「台灣科技人才發展中心」訪問時指出，科技產業瞬息萬變，理工人如果只會AI反而喪失了專門的領域，建議還是要回到偏愛的領域去鑽研，各行各業都很缺乏頂尖人才，提醒剛出社會的學子，必須盡量充實自我，拉高工作技能的含金量，才能在職場立於不敗。