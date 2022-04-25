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確保下半年iPhone出貨 蘋果力保富士康鄭州產能

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
據指出，蘋果計畫於下半年發表新機，產業鏈已進入新機種的NPI（新產品試產導入量產服務訂單）、零組件拉貨、員工招募階段，為了不耽誤期程，蘋果必須確保製造端的重要夥伴富士康產能免受影響。路透
據指出，蘋果計畫於下半年發表新機，產業鏈已進入新機種的NPI（新產品試產導入量產服務訂單）、零組件拉貨、員工招募階段，為了不耽誤期程，蘋果必須確保製造端的重要夥伴富士康產能免受影響。路透

由於本土疫情持續，富士康鄭州廠所在的河南「鄭州航空港經濟綜合實驗區」自21日起實施靜態管理，並於23日起連續七天進行全員核酸，不過，據最新曝光的第一批當地重點企業名單中，鴻海旗下鴻富勝精密電子、鴻富錦精密電子等富士康產業鏈均上榜，顯示在蘋果力保下半年新機出貨下，富士康鄭州產能無虞。

據記者取得鄭州航空港區下發全域「靜態管理」的紅頭文件附件顯示，在支持有序生產的第一批重點47家企業名單中，鴻海旗下的富士康鄭州產業鏈，包括鴻富勝精密電子（鄭州）、鴻富錦精密電子（鄭州）、河南裕展精密，以及富士康與博眾精工共同投資的河南眾馳富聯精工均榜上有名，另一家台資企業鄭州統一也位列其中。

按照當地疫情安控安排，在「靜態管理」期間內，要求非必要不外出，嚴格封控大交通，包括非必要不進出港區、實行只進不出管控等，但通知也提到，對於保供企業（民生、防疫、醫護、安全等）、重點企業員工憑工作證或單位證明，點對點通行。

據指出，蘋果計畫於下半年發表新機，產業鏈已進入新機種的NPI（新產品試產導入量產服務訂單）、零組件拉貨、員工招募階段，為了不耽誤期程，蘋果必須確保製造端的重要夥伴富士康產能免受影響。

事實上，由於中國大陸的「動態清零」政策，面對和碩旗下的上海昌碩廠因當地疫情受限，大陸天風國際分析師郭明錤上周就曾透露，蘋果公司正努力與中國政府談判，目標讓相關代工廠盡快復工。

鄭州航空港重點企業名單，鴻海旗下公司上榜。取自鄭州航空港實驗區新冠疫情防控指揮部
鄭州航空港重點企業名單，鴻海旗下公司上榜。取自鄭州航空港實驗區新冠疫情防控指揮部
鄭州航空港下發靜態管理通知和附件。取自鄭州航空港實驗區新冠疫情防控指揮部
鄭州航空港下發靜態管理通知和附件。取自鄭州航空港實驗區新冠疫情防控指揮部

富士康 蘋果 疫情

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