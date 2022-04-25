鴻騰昆山廠 配合當地防疫工作暫停營運

對於南華早報報導，鴻海（2317）旗下富士康暫停昆山兩家工廠生產的運作，據悉，鴻海昆山廠運作正常，但是旗下鴻騰精密

FIT昆山廠區則配合當地政府新冠疫情防疫工作仍暫停營運，實際復工時間待當地政府通知。

鴻騰FIT昆山廠區由於先前已進行生產調配至備援廠區，廠區之主要產品位於海外出貨倉存貨水位尚足以支應，因此對公司業務影響有限。該廠同步啟動園區內全員核酸檢測等防疫措施，以保障鴻騰員工的生命安全與身體健康。

鴻騰主要從事電腦、光通訊、消費性電子、汽車、工業、綠能等領域的光機電整合連接器、天線、聲學元件及其線纜與線纜裝配等產品的研發、生產和銷售。

鴻海今（25）日股價早盤下跌2.42%，來到每股101.50元。