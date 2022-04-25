鼎炫-KY子公司隆揚電子 深交所創業版上市審議過關

專業EMI材料暨全球衡器領導廠鼎炫投資控股（8499）子公司隆揚電子，獲深圳證券交易所上市審議中心通過創業版上市申請，待後續證監會核准後即可完成註冊申請，如順利完成上市程序，可募得資金加速子公司隆揚電子營運擴張，並有望對集團知名度及業務帶來正面效益，同步提升集團轉投資價值。

鼎炫-KY表示，集團持股92.05％子公司隆揚電子於去年7月向中國深圳證交所遞交創業版上市申請，經過近一年的時間，通過深交所創業版上市審議，待後續證監會核准後即可完成註冊申請，由於近年集團積極深化子公司隆揚電子擴大EMI材料事業版圖，憑藉旗下材料事業耕耘全球電磁干擾(EMI)材料事業已近20年，是全球少數能自主研發上游材料、持續優化可規模量產的模切工藝，並且提供良好售後服務以解決高度客製化需求的一條龍整合專業材料廠，奠定鼎炫-KY能打入全球重量級科技品牌廠及其供應鏈等重要關鍵。

隨著全球5G、電動車、車聯網等技術蓬勃發展，為打造集團中長期良好營運動能，不僅於去年子公司隆揚電子成立COF級軟性基板的研發與生產團隊，著眼高速成長的5G高頻高速市場應用與線微細路製程所需的軟性銅箔基板、EMI及軟性散熱領域等佈局，亦為全球少數擁有此一技術和實際生產經驗的團隊，同時亦於2021年底隆揚電子取得IATF16949:2016的認證，正式進軍車用市場，不僅凸顯集團EMI材料事業高度研發技術實力，並有助於開拓多元產業接單佈局，以期創造集團新一成長引擎。

鼎炫-KY指出，集團仍戮力深化EMI材料事業既有客戶基礎，並持續展現垂直整合優勢、投入新材料產品研發，以創造EMI材料事業新客戶、新應用領域接單契機，進一步堆疊集團整體營運良好成長表現，另一方面，為擴展境外市場並提高研發能力及產能，已於台灣設立子公司，有望加乘EMI材料事業市場競爭力、多區業務拓展、分散產能的效益。