「iPhone最大生產基地」傳靜態管理 鴻海回應了
iPhone最大生產基地鄭州傳出實施靜態管理，外界擔心，鴻海（2317）旗下鄭州廠區的生產恐受到衝擊，據悉，鴻海鄭州廠區不在靜態管理的名單內，因此，營運正常，不受影響。
針對此一傳聞，鴻海今（24）日表示，鄭州園區持續配合當地政府防疫工作，目前依然維持正常營運。
根據鄭州航空港區實施靜態管理的緊急通知，將從4月21日起實施靜態管理，結束時間另行通知，實施靜態管理區域的範圍包括航空港區全域。
至於靜態管理的要求，管理期間非必要不外出，按相關規定點對點做核酸等，不過，也保供企業（民生、防疫、醫護、安全等），重點企業員工憑工作證或單位證明，點對點通行。
鴻海在鄭州有三個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區。鄭州廠區也是鴻海為蘋果公司（Apple Inc.）生產iPhone的主要基地，有超過90條生產線，約35萬名工人，全球大約一半的Apple手機都來自鴻海鄭州工廠。
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