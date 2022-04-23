聯發科有員工確診？公司回應了

本土疫情持續升溫，科技大廠員工也頻中鏢，IC設計大廠聯發科（2454）傳出多棟辦公室有同仁確診，對此聯發科回應，公司疫情相關處理措施，均依中央疾管局相關防疫規定，以及本公司營運持續管理計劃（BCP）運行，目前疫情對運營無重大影響。

業界傳出，前幾天聯發科C棟發生員工確診事件，未料B棟21日也突然公告全面清消，疑似也有員工染疫。

對此聯發科回應，公司疫情相關處理措施，均依中央疾管局相關防疫規定及本公司營運持續管理計劃（BCP）運行，強調，目前疫情對本公司運營無重大影響。

據悉，聯發科早已執行防疫措施，餐廳不開放內用，健身房也暫時關閉，並將面試改成線上進行，公司總部也採取分棟防疫，透過分棟分層貼不同顏色貼紙來識別，上班時配合各棟別貼標示來規畫出入動線，降低感染風險。