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獨／確診激增⋯中醫師曝清冠一號缺貨買不到 廠商急趕工

麗寶集團砸逾270億元 寶高智慧園區二期拚2026年完工

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
麗寶集團負責操刀規劃新店寶高智慧產業園區二期，圖為園區建築群示意圖。麗寶集團提供
麗寶集團負責操刀規劃新店寶高智慧產業園區二期，圖為園區建築群示意圖。麗寶集團提供

麗寶集團今（22）日與新北市政府完成新店寶高智慧產業園區第二期開發案簽約。麗寶集團指出，看好台灣產業發展前景，集團首度跨足投入公辦產業園區立體化開發，未來該園區將以智慧城市產業為發展定位，接下來預計投入逾270億進行二期開發，初估2026年完工。

新北市長侯友宜表示，寶高智慧產業園區二期可望創造近2萬的就業機會與286億元的產值，同時麗寶集團初估將投入逾270億元進行開發，預計2026年完工，全案完成後，整體的園區將會形成台灣智慧城市標竿的產業聚落。

麗寶集團董事長吳寶田今（22）日親自出席與新北市政府的簽約典禮，他指出，第一期寶高產業園區與廠辦大樓興建，新北政府已優先完成興建並在2021底完工啟用，包括鴻海、華電聯網、美商太陽鳥等企業研發單位將陸續進駐。接下來集團所拿下的「新店寶高智慧產業園區委託開發、租售及管理計畫案第二期」也將接棒演出。

他表示，「新店寶高智慧產業園區第二期開發案」會以「環境永續」、「AI智能」、「健康安全」及「共享循環」為設計理念，打造因應未來趨勢的超機能產業園區，將新店傍山綠意延伸，以生態概念綠廊串聯建築群，達成新北市府與民間合作產業園區開發新里程。

麗寶集團指出，集團首度跨足投入公辦產業園區立體化開發案，主要是看好台灣產業發展前景，且該園區面積高達1.6萬坪，可創造總樓地板約7.8萬坪的智慧產業園區，尤其立體化設計可以讓土地有效利用，因此集團在寶高智慧產業園區第二期新建工程中，預計規劃六座不同高度樓層建築，搭配園區規劃兩條12米及10米計劃道路，將有效增加產業運輸整體效能。

麗寶集團負責操刀規劃新店寶高智慧產業園區二期，圖為園區鳥瞰圖。麗寶集團提供
麗寶集團負責操刀規劃新店寶高智慧產業園區二期，圖為園區鳥瞰圖。麗寶集團提供
麗寶集團今(22)日與新北市政府完成新店寶高智慧產業園區二期簽約儀式，左一為元宏建築創辦人柯宏宗、左二為麗豐資產董事長陳志鴻、左三為新北市長侯友宜、左四為麗寶集團董事長吳寶田、左五為世曦總經理廖學瑞、左六為新北市經發局長何怡明。麗寶集團提供
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