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獨／確診激增⋯中醫師曝清冠一號缺貨買不到 廠商急趕工

IC Insights估全球晶圓產能年增逾8% 十家新晶圓廠投產

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

研究機構IC Insights今（22）日引述自家報告發布新聞稿指出，預計全球晶圓產能年增逾8%，達約8.7%，並有台積電（2330）、SK海力士和華邦電（2344）等十家新晶圓廠投產，估計整體產業產能利用率約93%，與2021年的93.8%相比，略有下降。

依據該機構分析，2022年12吋晶圓產能預測增加8.7%，主要來自計劃於今年新增的十個晶圓廠（比2021年增加的少3個），預計產能增幅最大的將來自SK海力士和華邦電大型存儲晶圓廠，以及全球最大的純晶圓代工廠台積電的三個新晶圓廠。

該機構指出，其他新的12吋晶圓廠包括CR Micro的功率半導體晶圓廠、Silan的電力分立器件和感測器晶圓廠、TI 旗下RFAB2廠、意法半導體與高塔的射頻與相關晶圓廠，以及中芯國際的新晶圓廠。

IC Insights預測，儘管存在通膨壓力、持續的供應鏈問題和其他經濟因素，整體IC需求依然強勁。今年IC單位出貨量將年增9.2%。

該機構指出，即使有10個新的晶圓廠投入使用，預計穩健的需求將有助於將2022年全球產能利用率保持在93.0%的高水平，雖然與2021年的93.8%相比略有下降。

晶圓廠 SK海力士 台積電

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