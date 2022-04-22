鴻海進駐寶高園區一期 新北市府委託麗寶開發二期

新北市政府今（22）日舉辦「寶高智慧產業園區一期啟用暨二期簽約典禮」，宣示園區一期啟用，園區二期開發則委託麗寶集團執行，預計投入約270億元開發經費。未來一、二期園區合計達9.4公頃的空間，將再創國際級智慧城市產業新聚落，初估可帶動1.6萬個就業機會、年產值達286億元。

新北市經發局表示，寶高園區一期招商成績相當亮眼，標準廠辦進駐率已近九成五，並已引進眾多重量級企業進駐，包含鴻海精密（2317）預計於園區成立軟體研發與半導體設計中心、華電聯網將建構智慧城控研發基地，還有台灣國際航電規劃建置智慧生產研發中心及智慧穿戴裝置生產線等。

新北市經發局指出，寶高園區一期由新北市政府統籌市府預算及前瞻計畫補助經費，共計投入41億元自行規劃興建，在各單位通力合作下，僅花費一年八個月即興建完成。

新北市經發局表示，園區二期目前已依「產業創新條例」規定，同步展開報編及開發作業，依約委託麗寶集團開發執行，預計投入約270億元開發經費，由專業團隊系統性整合園區規劃及租售計畫。

新北市經發局表示，二期後續並規劃以「平行擴充、垂直整合」方式，提升園區產業間資源鏈結及含金量，打造串聯數位研發、應用製造與試驗研究的智慧科技場域，於生活機能層面更將引進結合數位技術之金融、餐飲及住宿等支援性服務，並提供專業知識共享交流及生態休憩空間，使園區更具經濟效益及前瞻性功能。

新北市長侯友宜今日出席這項典禮表示，未來一、二期園區合計達9.4公頃的空間，不僅將成為驅動北台灣產業發展的引擎，更可望創造下一個國際級智慧城市產業新聚落，初估可帶動1.6萬個就業機會及年產值達286億元。