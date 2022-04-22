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新北寶高園區一期啟用 鴻海大秀電動車軟體平台EVKit

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
新北市寶高智慧產業園區舉行一期啟用典禮，由新北市長侯友宜（中）主持，鴻海研究院未來也將進駐園區，今日由鴻海研究院執行長李維斌（左二）代表出席。圖／鴻海提供
新北市寶高智慧產業園區舉行一期啟用典禮，由新北市長侯友宜（中）主持，鴻海研究院未來也將進駐園區，今日由鴻海研究院執行長李維斌（左二）代表出席。圖／鴻海提供

新北市寶高智慧產業園區今（22）日舉行一期啟用典禮，由新北市市長侯友宜主持，鴻海於現場展示電動車軟體開發測試平台EVKit，以及整合感測器解決方案；未來，鴻海將在園區成立軟體研發設計中心，建構半導體設計及自駕車驗證場域，同時，鴻海研究院也將進駐園區，打造集團「三加三」產業研發基地。

新北市長侯友宜表示，推動智慧城市是上任後的施政重點之一，寶高園區發展標的就是以數位科技為核心，積極引進智慧城市產業以型塑高科技產業聚落；而今日的活動也特別以「3D全息影像」數位展演開場，來呈現未來科技產業的趨勢與重要性。

鴻海研究院執行長李維斌表示，鴻海研究院現已跟新北市政府接洽進駐寶高智慧產業園區的相關事宜，未來研究院轄下五大研究所（人工智慧、半導體、新世代通訊、資通安全、量子計算）將陸續進駐；其中，剛成立的「離子阱實驗室」也可望進駐園區。

鴻海研究院去年12月宣布成立「離子阱實驗室」，未來，這個實驗室將設置於寶高智慧產業園區，協同鴻海研究院量子計算研究所開發量子編譯器，投入離子阱量子電腦的開發規劃，預計5年內推出5到10位元開源、可編碼離子阱量子電腦，作為中、長期可擴展量子電腦的平台原型。

鴻海本次展出的EVKit透過開放式通信協議、線控驅動技術，提供自駕生態鏈業者在研究自動駕駛系統發展時，能輕易操控平台動態介面，縮短系統開發者設計與功能確認的時間，並降低自駕汽車開發門檻。

秉持「軟體定義企業」轉型策略，鴻海未來將在寶高智慧產業園區聚焦軟體研發、半導體設計及自駕車驗證場域，著重於自動駕駛、智能網關、智慧座艙，以及AI（人工智慧）、元宇宙等相關軟體應用，成為集團軟體應用、半導體設計的研發重鎮。

鴻海 軟體

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