宏達電股東會紀念品曝光 將發HTC隨身保溫杯袋組
宏達電（2498）股東會紀念品曝光，今年再度走實用風格，預計發放HTC隨身保溫杯袋組。宏達電預計今年6月17日召開股東常會並全面改選董事。
宏達電歷年發放的股東會紀念品都是小股東熱議話題，去年的紀念品為休閒折疊椅，前幾年陸續發放過多功能後背包、黑色手提購物袋、VIVELAND虛擬實境個人體驗優惠券等。更早之前還有風衣外套等。
最大手筆一次是宏達電董事長王雪紅在2013年自掏腰包，送給股東會到場的股東每位價值約2萬元的hTC New One手機，之後每年宏達電股東會要送哪種紀念品就成為小股東關注焦點，例如2016年的後背包及先前的風衣外套、保溫杯的質感佳，也是市場投資人拿到網路轉賣的好東西。
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