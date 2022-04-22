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訊連首季由虧轉盈 EPS 0.55元

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

訊連（5203）今（22）日公布首季財報，單季獲利由虧轉盈，較去年同期成長43.3%，每股純益（EPS）為0.55元。

訊連公布首季營收3.81億元，營業利益0.19億元，稅後純益0.43億元，較上季由虧轉盈、年增43.3%，每股純益為0.55元。

訊連去年第4季每股虧損9.08元，主要是因認列玩美移動發行特別股的帳面一次性損失，非本業虧損。

訊連董事長黃肇雄先前解釋，訊連本業是賺錢的，公司營運依然穩健，並將開始追求業績高成長。而玩美特別股被視為資產負債，只是帳面上依據會計規則認列的金額、而非實際虧損，且玩美在營運上依然表現強勁，並將持續追求業績高成長。

展望今年營運，訊連先前預估，營收占比達六成的三大成長型產品線PC-Create（B2C）、Mobile App、New Biz預計今年業績與去年持平或成長，至於營收占比達四成的PC OEM／ODD今年預期下降幅度與去年相似或衰退幅度縮小；整體來看，訊連看好今年營收將較去年成長。

訊連將於26日舉行線上法說會，屆時將說明首季財報以及釋出第2季展望。此外，外界也關心訊連轉投資玩美移動今年赴美上市進度。

訊連 營收

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