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十銓推745全系列固態硬碟 全方位強勢增援工業市場

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導
十銓科技發表工業用745全系列固態硬碟，以最新第五代BiCS_NAND技術全方位強勢增援工業市場。十銓提供。
十銓科技發表工業用745全系列固態硬碟，以最新第五代BiCS_NAND技術全方位強勢增援工業市場。十銓提供。

記憶體模組廠十銓（4967）多年來深耕工業品牌及自動化應用產品，今年因應5G市場覆蓋率提升，首重5G基礎建設、AloT邊緣運算及自動駕駛新市場需求，及車載運算及環境安全監控等應用，今（22）日發表745全系列固態硬碟，採用第五代BiCS NAND快閃記憶體，提供工業市場大容量、低延遲、高耐用全方位解決方案。

十銓表示，工業級745全系列固態硬碟採用全新112層3D TLC及最新第五代BiCS NAND快閃記憶體，使記憶容量相較於BiCS4提高近40%、I/O效能提升約50%，充分滿足邊緣運算高容量及低延遲的傳輸需求。

另外，為全面符合廣泛的工業應用領域，745全系列固態硬碟產品提供多款SATA及PCIe介面Gen3x4等主流規格，及自128GB至2TB的容量選擇，為業界各式應用的最佳專業支援；745全系列固態硬碟亦具備SLC Cache技術，可提高SSD讀寫效率，穩健支撐智能製造及自動駕車之AI高負載工作，而AES 256位元加密功能則避免數據安全疑慮，為工業用產品安全性及穩定性強力把關。

十銓指出，為充分支援工業應用的嚴苛環境，工業級745全系列固態硬碟全數通過嚴格軍規耐衝擊及振動測試及內部完整的相容性、溫度、濕度及讀寫強度測試，並可透過獨家研發之SSD S.M.A.R.T TOOL監測狀態與健康度，層層確保產品以高穩定與可靠性作為大量資料運算及高耐用工作需求的穩健後盾。

十銓745全系列固態硬碟將於今年第2季上市，為各領域工業用機台設備帶來極具競爭力的儲存表現，展現工控領域儲存方案增援實力。

固態硬碟 快閃記憶體

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