信邦今年首季獲利創單季新高 EPS 2.9元

信邦（3023）今（22）日公布今年首季財報，稅後純益6.8億元，季增52.1%、年增16.1%，單季每股盈餘（EPS）為2.9元，稅後淨利及每股淨利均為公司成立以來之歷史高點。

信邦第1季合併營收69.62億元，較去年同期59.92億元成長16.20%，較去年第4季64.70億元成長7.61%；合併毛利率25.72%，較去年同期26.06%減少0.34個百分點，較去年第4季23.13%增加2.59個百分點；第1季稅後淨利6.80億元，較去年同期5.86億元成長16.11%，較去年第4季4.47億元成長52.14%；每股稅後淨利2.90元，稅後淨利及每股淨利均為公司成立以來之歷史高點。

信邦指出，第1季合併毛利率較去年同期減少0.34個百分點，係受原物料成本上漲所影響；較去年第4季增加2.59個百分點，主要為銷售產品組合改變，第1季工業及醫療等較高毛利率產品之比重增加，較低毛利率之消費性產品比重降低所致。

信邦表示，第1季營業費用率較去年同期增加1.36個百分點，為人員擴增、業務開發費用增加及運輸費用大幅上漲所造成：第1季的經營環境與去年第4季相似的情形下，營收較去年第4季成長7.61%，營業費用僅成長0.24%，營業費用率較去年第4季減少1.08個百分點。受惠於新台幣及人民幣的貶值，第1季營業外利益較去年同期及第4季分別增加1.02億元及0.67億元。第1季營運在毛利率回升及營業外收益的挹注下，繳出稅後淨利為公司成立以來歷史高點之佳績。