快訊

高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊慘死

疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

信邦今年首季獲利創單季新高 EPS 2.9元

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

信邦（3023）今（22）日公布今年首季財報，稅後純益6.8億元，季增52.1%、年增16.1%，單季每股盈餘（EPS）為2.9元，稅後淨利及每股淨利均為公司成立以來之歷史高點。

信邦第1季合併營收69.62億元，較去年同期59.92億元成長16.20%，較去年第4季64.70億元成長7.61%；合併毛利率25.72%，較去年同期26.06%減少0.34個百分點，較去年第4季23.13%增加2.59個百分點；第1季稅後淨利6.80億元，較去年同期5.86億元成長16.11%，較去年第4季4.47億元成長52.14%；每股稅後淨利2.90元，稅後淨利及每股淨利均為公司成立以來之歷史高點。

信邦指出，第1季合併毛利率較去年同期減少0.34個百分點，係受原物料成本上漲所影響；較去年第4季增加2.59個百分點，主要為銷售產品組合改變，第1季工業及醫療等較高毛利率產品之比重增加，較低毛利率之消費性產品比重降低所致。

信邦表示，第1季營業費用率較去年同期增加1.36個百分點，為人員擴增、業務開發費用增加及運輸費用大幅上漲所造成：第1季的經營環境與去年第4季相似的情形下，營收較去年第4季成長7.61%，營業費用僅成長0.24%，營業費用率較去年第4季減少1.08個百分點。受惠於新台幣及人民幣的貶值，第1季營業外利益較去年同期及第4季分別增加1.02億元及0.67億元。第1季營運在毛利率回升及營業外收益的挹注下，繳出稅後淨利為公司成立以來歷史高點之佳績。

毛利率 信邦

延伸閱讀

大避險時代來臨 反向ETF 選擇權 低波高息傍身

長榮目標價 外資喊215元

八貫首季每股賺1.52元

謝金河：題材極大化的陷阱

相關新聞

世界地球日 蔡英文：用科技力來加速能源轉型步伐

蔡英文總統今（22）日出席「RA100地球解方-2022永續設計行動高峰會」，發表新能源轉型演說，她指出，台灣會投入氫能...

慘痛教訓！90歲張忠謀開金口：美國做半導體比台灣貴50% 華府拚本土晶圓「超浪費 是白忙一場」

現年90歲的台積電創辦人張忠謀，本周二（19日）在一場華府智庫的podcast訪談中表示，美國一直想要擴大本土半導體生產，但既沒有製造人才、成本又高，若執意這樣做將是「非常浪費、超昂貴的作法，會白忙一場」。

張忠謀說美國製造晶片成本比台貴5成 陸行之這麼說

台積電（2330）創辦人張忠謀在美國智庫布魯金斯學會的podcast訪談中表示，美國提高國內晶片產量是昂貴、浪費、徒勞無...

這間半導體公司夯！一家四口都在這工作原因曝光

現代人每天生活、工作忙碌，家人聚在一起的時間不多，但半導體封測龍頭日月光（3711）卻成為Peter（化名）一家四口的另...

網友最期盼！宏達電今年股東會紀念品是這個

宏達電（2498）今（22）日公告股東常會的紀念品，品項名稱為「 HTC隨身保溫杯袋組」，保溫杯的外部是304不銹鋼，內...

響應422世界地球日 鴻海正式公布淨零碳排時程

響應4月22日世界地球日，鴻海正式對外公布ESG永續發展環境領域長程目標規劃，以「綠色智能」、「循環經濟」兩大核心策略做...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。