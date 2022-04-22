何麗梅：台積電發展低碳價值鏈 帶著1200家供應商努力

台積電（2330）歐亞業務資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅今（22）日出席RA100地球解方-2022永續設計行動高峰會時指出，台積電不僅投入淨零也要帶著供應鏈一起，台積承諾2050年達到淨零盼望和政府、夥伴、供應鏈以及股東一同努力。

何麗梅今日出席上述活動該活動並同步線上直播。她表示，台積電針對溫室氣體的三個範疇提出短中長期目標，淨零2050的最終目標之前2025年目標碳達峰後開始下降，2020碳排放一千萬公噸，2030年目標回到2020碳排，並發展低碳價值鏈，持續動態管理。

就責任供應鏈，她說，台積1200個供應商，台積帶著供應商一起努力，兩年前就成立供應商永續學院無償提供供應商與供應商員工使用，包含勞工、環境道德與減碳培訓，要求第一線供應商約1-200家完成行為準則訓練，並和工研院合作協助供應商碳足跡排查並訂出節能減碳目標、持續追蹤。