422世界地球日 日月光捐款600萬元種樹3萬棵

4月22日是「世界地球日」，日月光（3711）環保永續基金會與南投林管處攜手合作，在南投縣水里鄉巒大事業區23林班舉辦植樹造林活動，並邀請附近水里國小30名師生共襄盛舉，種下一株株充滿希望的小樹苗，共同以「植樹減碳」的實際行動，投入環保愛地球的行列。

日月光環保永續基金會表示，春暖花開，是植樹的季節，日月光集團今年也加快認養造林的腳步，認養區域由先前的高雄、新北、宜蘭、花蓮，擴及南投、桃園及台東地區。

111至113年間，日月光旗下「財團法人日月光環保永續基金會」捐助林務局南投、新竹及台東三個林管處共約600萬元，認養了18.23公頃國有林地造林，共將種下3萬2770株小樹苗。

今年認養了南投林管處轄管9.4公頃林地，種下2萬2715株小樹苗，南投林管處長李政賢表示，感謝日月光集團秉持環保永續理念，勇於承擔企業責任，所播下的希望種子在此扎根、成長茁壯，希望號召更多國人、企業一起守護這片美好的土地。

南投縣水里國小校長許秀勲表示，日月光持續很長的時間種下許多棵 樹，今天參與的六乙同學是幸運的一班，今天跟著林務局與環基會為榜樣來這兒學習，為地球種下一些綠。

她說，砍一棵樹很快，但養育一棵樹很久，這些樹會跟著我們長大，未來可以常來看看自己種的樹長得怎麼樣，還可以和子孫分享今天植樹的一些點滴。

日月光環保永續基金會林浚南總監致詞表示，植樹是百年大業，希望能為後代子孫留下更多的林木，南投地區常有崩塌及土石流等災害發生，盼望藉著廣栽樹苗，並撫育它們茁壯成林，為保育這塊土地盡一份心力。

日月光投控行政長兼日月光環保永續基金會執行長汪渡村指出，106年至111年，日月光集團先後認養了林務局屏東林管處位於高雄市桃源區及田寮區，以及羅東林管處位於新北市、宜蘭縣和花蓮縣等5處林班地，面積計26.7公頃，共種下4萬棵小樹苗，目前各造林地小樹苗生長情況良好，成林指日可待。