鴻海寶高園區3年徵軟體千名人才 並設立離子阱實驗室

新北市政府今（22）日舉辦「寶高智慧產業園區一期啟用暨二期簽約典禮」，鴻海集團（2317）旗下包含半導體研發中心、軟體研發中心及鴻海研究院將全面進駐，研發中心部分鎖定電動車軟體為發展主軸，預計3年將找1千名人才，至於鴻海研究院除了人員全面進駐寶高外，也將在5年內在此設立「離子阱實驗室」。

鴻海在寶高智慧產業園區將設立軟體、半導體研發中心，預計3年將找1千名人才，應用偏向車用IC設計或電動車相關領域。鴻海軟體研發中心資深協理葉光釗指出，以往散布各辦公室的軟體人員將會集中在寶高園區，目前持續招募人才，該基地鎖定的是通才、而非專才，希望寶高未來能成為鴻海軟體研發基地。

在鴻海研究院方面，執行長李維斌指出，研究院相關5個所包含人工智慧研究所、半導體研究所、新世代通訊研究所、資通安全研究所、量子計算研究所都將搬遷至寶高園區，目前預計有50人進駐，除了聚集研究人員外，鴻海也將在寶高設立「離子阱實驗室」。