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鴻海寶高園區3年徵軟體千名人才 並設立離子阱實驗室

經濟日報 / 記者吳凱中／新北即時報導
新北市政府今日舉辦「寶高智慧產業園區一期啟用暨二期簽約典禮」，研揚董事長莊永順（左二）、鴻海研究院執行長李維斌（右二）、新北市長侯友宜（右一）出席典禮。記者吳凱中/攝影
新北市政府今日舉辦「寶高智慧產業園區一期啟用暨二期簽約典禮」，研揚董事長莊永順（左二）、鴻海研究院執行長李維斌（右二）、新北市長侯友宜（右一）出席典禮。記者吳凱中/攝影

新北市政府今（22）日舉辦「寶高智慧產業園區一期啟用暨二期簽約典禮」，鴻海集團（2317）旗下包含半導體研發中心、軟體研發中心及鴻海研究院將全面進駐，研發中心部分鎖定電動車軟體為發展主軸，預計3年將找1千名人才，至於鴻海研究院除了人員全面進駐寶高外，也將在5年內在此設立「離子阱實驗室」。

鴻海在寶高智慧產業園區將設立軟體、半導體研發中心，預計3年將找1千名人才，應用偏向車用IC設計或電動車相關領域。鴻海軟體研發中心資深協理葉光釗指出，以往散布各辦公室的軟體人員將會集中在寶高園區，目前持續招募人才，該基地鎖定的是通才、而非專才，希望寶高未來能成為鴻海軟體研發基地。

在鴻海研究院方面，執行長李維斌指出，研究院相關5個所包含人工智慧研究所、半導體研究所、新世代通訊研究所、資通安全研究所、量子計算研究所都將搬遷至寶高園區，目前預計有50人進駐，除了聚集研究人員外，鴻海也將在寶高設立「離子阱實驗室」。

鴻海去年底宣布成立「離子阱實驗室」，由鴻海研究院量子計算研究所主導開發量子編譯器，投入離子阱量子電腦的開發規劃，預計5年內推出5到10位元開源、可編碼離子阱量子電腦，作為中、長期可擴展量子電腦的平台原型。

鴻海集團進駐寶高園區，鴻海研究院執行長李維斌（左）、鴻海軟體研發中心資深協理葉光釗（右）說明基地未來發展規劃。記者吳凱中/攝影
鴻海集團進駐寶高園區，鴻海研究院執行長李維斌（左）、鴻海軟體研發中心資深協理葉光釗（右）說明基地未來發展規劃。記者吳凱中/攝影

鴻海 研究所 軟體 半導體 量子電腦 電動車

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