快訊

美聯準會鷹派發威 台股開盤下挫39點後續跌破萬七

前線記者告白：國際新聞的苦難目擊現場

郭明錤：蘋果將在非大陸地區建立新產品開發據點

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

天風國際分析師郭明錤4月21日推文指出，蘋果（Apple）的新產品開發據點幾乎都在中國大陸。大約兩年前首次爆發新冠肺炎時，Apple首度認真評估在非中國大陸建立新產品開發據點，但在內部僅止於提案計畫。然而，在近期中國大陸封城後，為了降低供應鏈管理風險，在非中國大陸建立新產品開發據點不再是提案計畫，而是行動計畫。

中國大陸昆山市政府最新疫情通告指出，再延長管制七天至4月27日，和碩（4938）、欣興（3037）、京鼎（3413）等台資指標廠原本預期近日復工的期待落空。其中，和碩子公司昆山世碩，以及軟板大廠嘉聯（6153）益昆山廠均列入最嚴格的封控區，也就是區域封閉、足不出戶狀態，使得iPhone、筆電等電子產品生產警報拉長。

和碩

延伸閱讀

美國勞運浪潮 蔓延到蘋果

真全螢幕要來了？分析師曝iPhone 16首發螢幕下前鏡頭

iPhone 14 mini說掰掰多了這一款 Pro系列換臉大躍進、5大點激換機潮

郭明錤：30%訂單被砍 AirPods 3產線開始雙休

相關新聞

昆山復工落空 iPhone鏈拉警報

大陸昆山市政府最新疫情通告指出，再延長管制七天至本月27日，和碩、欣興、京鼎等台資指標廠原本預期近日復工的期待落空。其中...

昆山鬆綁喊卡 台資PCB廠重傷

大陸昆山封城防疫措施19日一度鬆綁，卻又臨時喊卡。由於昆山是PCB產業群聚所在，相關政策使得台資PCB廠成重災區，包括欣...

張忠謀：美晶片製造比台貴50%

台積電創辦人張忠謀19日以來賓身分，在美國智庫布魯金斯學會的podcast訪談中表示，美國提高國內晶片產量是昂貴、浪費、...

台積熊本廠動工 拚2024投產

台積電位於日本熊本縣菊陽町第二原水工業團地的新廠區昨（21）日動工，預定2023年9月完工、2024年12月開始出貨，估...

歐盟統一Type C 台鏈商機來了

歐洲議會昨（21）日公告，內部市場與消費者保護委員會（IMCO）以壓倒性票數通過支持電子裝置統一USB Type C規格...

鴻海公布淨零碳排時程 50％綠電佔比、60%塑料內循環

響應4月22日世界地球日（Earth Day），鴻海（2317）今（22）日正式公佈ESG永續發展環境領域長程目標規劃，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。