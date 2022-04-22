郭明錤：蘋果將在非大陸地區建立新產品開發據點

天風國際分析師郭明錤4月21日推文指出，蘋果（Apple）的新產品開發據點幾乎都在中國大陸。大約兩年前首次爆發新冠肺炎時，Apple首度認真評估在非中國大陸建立新產品開發據點，但在內部僅止於提案計畫。然而，在近期中國大陸封城後，為了降低供應鏈管理風險，在非中國大陸建立新產品開發據點不再是提案計畫，而是行動計畫。

中國大陸昆山市政府最新疫情通告指出，再延長管制七天至4月27日，和碩（4938）、欣興（3037）、京鼎（3413）等台資指標廠原本預期近日復工的期待落空。其中，和碩子公司昆山世碩，以及軟板大廠嘉聯（6153）益昆山廠均列入最嚴格的封控區，也就是區域封閉、足不出戶狀態，使得iPhone、筆電等電子產品生產警報拉長。