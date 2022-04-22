今天是地球日！鴻海宣示50%綠電佔比、60%塑料內循環

4月22日為世界地球日，全球最大的科技製造服務商鴻海科技集團 （2317）今（22）日正式對外公佈ESG永續發展環境領域長程目標規劃，以「綠色智能」、「循環經濟」兩大核心策略做為推動方向，其中明確訂定「清潔生產」、「資源管理」、「風險控管」等議題採取的實際行動內容，展現鴻海對永續環境保護的決心。

因應全球氣候變遷的影響，鴻海宣布以2020年為基準年，分別針對淨零排放、綠色能源、節水環 保、減廢循環等多個面向環境領域，提出7項應對綠色保護的目標數據承諾，同時依據時程訂定2025年以後各階段性里程碑，包含至2030年綠電使用佔比 50%以上、至2025年廠區塑料內循環比例 60%以上等。

鴻海科技集團環保長洪榮聰表示，鴻海在環境保護的角色已從追隨者演變為開創者，此次發佈的7大項環境長期目標，藉由系統性的數據分析，定期檢視集團的綠色實績;未來將持續攜手客戶及供應商，為產業永續貢獻心力，一同打造綠色生態圈。

「永續經營=EPS+ESG」為鴻海首重理念， 近期將陸續公布集團在ESG的長期目標，配合4/22世界地球日，率先公布環境(E)領域的目標。在環境領域方面，鴻海近幾年採取節能、減排、綠 能等三管齊下推動，已逐步取得不少成果。以鴻海零廢園區為例，2021年中國大陸衡陽廠區、昆山廠區取得UL 2799廢棄物零填埋最高鉑金級認證，2022年深圳龍華園區接力獲金級認證，成為全球首座綜合生態示範園區。同時，新北土城的虎躍廠總部取得美國健康建築 Fitwel 認證，為台灣首座獲此認證之廠辦建築。

此外在綠色能源的部分，今年4月鴻海也宣布，台灣廠區採購綠電計畫，今年將採購約236萬度 (kWh)綠電，並逐年增加採購量，預期至2030年累積達約 7,000 萬度(kWh)綠電，以實際 行動減緩氣候變遷的影響。過去幾年在全球各地，鴻海也已分別投入設備效能優化、太陽能發電、 投資綠能電廠、以及購買綠電等作法，逐步提高鴻海全球廠區綠電使用率，未來也會以更嚴謹的追溯標準確保綠電來源。

在推動ESG的過程中，鴻海CSR委員會也因應國際永續發展潮流，4月份正式更名為「永續委員會」，後續將強化稽核隊伍，及結合第三方單位推動全集團稽核制度，定期監督並改善進程，後續 將建置ESG目標管理平台，進行目標進度登錄、查核、追蹤、改善，更期待攜手供應鏈，共同打造減碳綠化生活，落實ESG永續經營目標。