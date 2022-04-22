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鴻海公布淨零碳排時程 50％綠電佔比、60%塑料內循環

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

響應4月22日世界地球日（Earth Day），鴻海（2317）今（22）日正式公佈ESG永續發展環境領域長程目標規劃，以「綠色智能」、「循環經濟」兩大核心策略做為推動方向，其中明確訂定「清潔生產」、「資源管理」、「風險控管」等議題採取的實際行動內容，展現鴻海對永續環境保護的決心。

因應全球氣候變遷的影響，鴻海宣布以2020年為基準年，分別針對淨零排放、綠色能源、節水環保、減廢循環等多個面向環境領域，提出7項應對綠色保護的目標數據承諾，同時依據時程訂定2025年以後各階段性里程碑，並且將相關訊息同步於鴻海官方網站中，內容包括：

1.2050年實現溫室氣體淨零排放。（以2020年為基礎年，2025年降低21%；2030年降低42%；2035年降低63%）。

2.至2030年，綠電使用佔比50%以上。

3.至2025年，用水密集度下降6%。

4.至2025年，廠區塑料內循環比例60%以上。

5.至2025年，至少取得5座廢棄物零填埋金級認證（UL2799）廠區。

6.至2025年，廠區工業污水排放水質監測系統建置率100%。

7.至2025年，建立至少3座空氣品質系統監測示範廠區。

鴻海環保長洪榮聰表示，「鴻海在環境保護的角色已從追隨者演變為開創者，此次發佈的7大項環境長期目標，藉由系統性的數據分析，定期檢視集團的綠色實績；未來將持續攜手客戶及供應商，為產業永續貢獻心力，一同打造綠色生態圈。」

「永續經營＝EPS＋ESG」為鴻海首重理念， 近期將陸續公布集團在ESG的長期目標，配合422世界地球日，率先公布環境（E）領域的目標。在環境領域方面，鴻海近幾年採取節能、減排、綠能等三管齊下推動，已逐步取得不少成果。

以鴻海零廢園區為例，2021年中國大陸衡陽廠區、昆山廠區取得UL 2799廢棄物零填埋最高鉑金級認證，2022年深圳龍華園區接力獲金級認證，成為全球首座綜合生態示範園區。同時，新北土城的虎躍廠總部取得美國健康建築Fitwel認證，為台灣首座獲此認證之廠辦建築！

此外在綠色能源的部分，今年４月鴻海也宣布，台灣廠區採購綠電計畫，今年將採購約236萬度（kWh）綠電，並逐年增加採購量，預期至2030年累積達約7,000萬度（kWh）綠電，以實際行動減緩氣候變遷的影響。過去幾年在全球各地，鴻海也已分別投入設備效能優化、太陽能發電、投資綠能電廠、以及購買綠電等作法，逐步提高鴻海全球廠區綠電使用率，未來也會以更嚴謹的追溯標準確保綠電來源。

為了落實國際減碳管理趨勢，公司已於2021年1月向科學碳目標倡議組織（SBTi）遞交符合1.5℃溫升路徑之減排承諾書，經過近一年的碳足跡核算以及在顧問專家的協助下，完成符合《巴黎氣候協定》要求的科學碳目標設定。鴻海2022年4月，正式遞交科學碳目標設立申請書，接受SBTi審核，透過國際組織協助檢視目標成果，建立符合國際趨勢的永續發展因應機制與措施。

鴻海 綠電 世界地球日

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