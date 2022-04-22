快訊

美聯準會鷹派發威 台股開盤下挫39點後續跌破萬七

前線記者告白：國際新聞的苦難目擊現場

世界地球日 台灣大發起不插電、不卡油挑戰減碳愛地球

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）表示，致力落實節能減碳，在4月22日「世界地球日」發起不插電、不卡油「Green Day Challenge」挑戰，號召員工當天盡可能採取減少碳排、甚至零碳排的交通方式，包括走路、騎自行車或者搭大眾運輸工具等，並邀請全民一同響應，減碳排替地球降溫。

同時，台灣大指出，響應「世界地球日」，包括當天全台營業中的直營門市，以及北部部分辦公據點，都將於晚上8點半關閉電燈或招牌燈1小時，並號召員工同步在家關燈1小時，共同為環境永續盡一份心力。

另外，台灣大表示，關心員工健康，2022年MySports台灣大員工線上運動會同步開跑，鼓勵員工於疫情期間持續運動，並利用MySports App記錄個人運動足跡，多運動燃燒卡路里，以健康的身心面對疫情的挑戰。

台灣大表示，發起不插電、不卡油「Green Day Challenge」挑戰，問卷發出一週內即有超過150位員工承諾將在「世界地球日」落實減少碳排、甚至零碳排的交通模式，且人數持續增加中，減碳成果預估至少達到8,770.4 kgCO2e，相當於730棵樹的年吸碳量，響應的員工更會持續將減碳交通落實到日常生活中，以實際行動愛地球。

近年台灣大積極投入減碳工作，今年3月正式加入RE100倡議，並承諾最遲2040年全公司100%使用再生能源，目前也採取「自建再生能源電廠」與「外購再生能源」的雙重模式，2021年完成12.46 MW綠電容量建置並發電，今年底前估將再完成3.5MW太陽能光電系統的轉供，預計使用再生能源將達2,495萬度，為地球減碳貢獻近12,524公噸，全力朝「淨零排放」目標前進。

除了呼籲全民重視節能減碳，台灣大指出，關心員工健康，連續第七年舉辦員工線上運動會，提醒員工於疫情期間仍要保持運動習慣，強化自身抵抗力。今年MySports台灣大員工線上運動會，除了有同仁間比賽減少卡路里之外，更邀請員工家人一起加入，還有機會抽到momo紅利金。去年疫情嚴峻期間，有3,072人次的台灣大同仁參與線上運動會，消耗卡路里超過1,129萬大卡，透過挑戰的形式，讓運動風氣融入企業DNA中。

台灣大表示，MySports App以科技賦能企業推廣運動風氣，2021年透過MySports App舉辦線上運動會的企業家數，較2020年成長五成，總場次更較2020年成長超過一倍。MySports App提供23種室內、室外運動模式，跨電信平台用戶都能下載使用，除了能完整記錄運動時間、頻次、消耗卡路里等數據及GPS軌跡，也支援Garmin、Apple Watch等多種智慧穿戴裝置匯入，讓用戶隨時挑戰自我的成績。

另外，台灣大強調，MySports App也與「Wondercise健身直播派對」App策略聯盟，民眾可於「Wondercise健身直播派對」App進行室內健身訓練，並將運動紀錄同步上傳至MySports App，累積成績，輕鬆透過雲端管理室內健身與室外運動記錄。MySports App預計6月也會舉辦與Wondercise合作之線上官方挑戰活動，享受一起運動的樂趣。

台灣大哥大 減碳

延伸閱讀

減碳大考 中小企沒錢沒人

經濟部工業局長呂正華：以大帶小收效快

中小企業總會理事長李育家：四大建言挺轉型

草案未設碳費下限 環保署：會考量國際機制與國內經濟

相關新聞

昆山復工落空 iPhone鏈拉警報

大陸昆山市政府最新疫情通告指出，再延長管制七天至本月27日，和碩、欣興、京鼎等台資指標廠原本預期近日復工的期待落空。其中...

昆山鬆綁喊卡 台資PCB廠重傷

大陸昆山封城防疫措施19日一度鬆綁，卻又臨時喊卡。由於昆山是PCB產業群聚所在，相關政策使得台資PCB廠成重災區，包括欣...

張忠謀：美晶片製造比台貴50%

台積電創辦人張忠謀19日以來賓身分，在美國智庫布魯金斯學會的podcast訪談中表示，美國提高國內晶片產量是昂貴、浪費、...

台積熊本廠動工 拚2024投產

台積電位於日本熊本縣菊陽町第二原水工業團地的新廠區昨（21）日動工，預定2023年9月完工、2024年12月開始出貨，估...

歐盟統一Type C 台鏈商機來了

歐洲議會昨（21）日公告，內部市場與消費者保護委員會（IMCO）以壓倒性票數通過支持電子裝置統一USB Type C規格...

鴻海公布淨零碳排時程 50％綠電佔比、60%塑料內循環

響應4月22日世界地球日（Earth Day），鴻海（2317）今（22）日正式公佈ESG永續發展環境領域長程目標規劃，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。