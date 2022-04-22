世界地球日 台灣大發起不插電、不卡油挑戰減碳愛地球

台灣大哥大（3045）表示，致力落實節能減碳，在4月22日「世界地球日」發起不插電、不卡油「Green Day Challenge」挑戰，號召員工當天盡可能採取減少碳排、甚至零碳排的交通方式，包括走路、騎自行車或者搭大眾運輸工具等，並邀請全民一同響應，減碳排替地球降溫。

同時，台灣大指出，響應「世界地球日」，包括當天全台營業中的直營門市，以及北部部分辦公據點，都將於晚上8點半關閉電燈或招牌燈1小時，並號召員工同步在家關燈1小時，共同為環境永續盡一份心力。

另外，台灣大表示，關心員工健康，2022年MySports台灣大員工線上運動會同步開跑，鼓勵員工於疫情期間持續運動，並利用MySports App記錄個人運動足跡，多運動燃燒卡路里，以健康的身心面對疫情的挑戰。

台灣大表示，發起不插電、不卡油「Green Day Challenge」挑戰，問卷發出一週內即有超過150位員工承諾將在「世界地球日」落實減少碳排、甚至零碳排的交通模式，且人數持續增加中，減碳成果預估至少達到8,770.4 kgCO2e，相當於730棵樹的年吸碳量，響應的員工更會持續將減碳交通落實到日常生活中，以實際行動愛地球。

近年台灣大積極投入減碳工作，今年3月正式加入RE100倡議，並承諾最遲2040年全公司100%使用再生能源，目前也採取「自建再生能源電廠」與「外購再生能源」的雙重模式，2021年完成12.46 MW綠電容量建置並發電，今年底前估將再完成3.5MW太陽能光電系統的轉供，預計使用再生能源將達2,495萬度，為地球減碳貢獻近12,524公噸，全力朝「淨零排放」目標前進。

除了呼籲全民重視節能減碳，台灣大指出，關心員工健康，連續第七年舉辦員工線上運動會，提醒員工於疫情期間仍要保持運動習慣，強化自身抵抗力。今年MySports台灣大員工線上運動會，除了有同仁間比賽減少卡路里之外，更邀請員工家人一起加入，還有機會抽到momo紅利金。去年疫情嚴峻期間，有3,072人次的台灣大同仁參與線上運動會，消耗卡路里超過1,129萬大卡，透過挑戰的形式，讓運動風氣融入企業DNA中。

台灣大表示，MySports App以科技賦能企業推廣運動風氣，2021年透過MySports App舉辦線上運動會的企業家數，較2020年成長五成，總場次更較2020年成長超過一倍。MySports App提供23種室內、室外運動模式，跨電信平台用戶都能下載使用，除了能完整記錄運動時間、頻次、消耗卡路里等數據及GPS軌跡，也支援Garmin、Apple Watch等多種智慧穿戴裝置匯入，讓用戶隨時挑戰自我的成績。

另外，台灣大強調，MySports App也與「Wondercise健身直播派對」App策略聯盟，民眾可於「Wondercise健身直播派對」App進行室內健身訓練，並將運動紀錄同步上傳至MySports App，累積成績，輕鬆透過雲端管理室內健身與室外運動記錄。MySports App預計6月也會舉辦與Wondercise合作之線上官方挑戰活動，享受一起運動的樂趣。