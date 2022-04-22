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響應422世界地球日 中華電全區辦公室午間關燈一小時

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）表示，為響應「422世界地球日」，於今（22日）中午全區辦公室實施午間關燈一小時，超過百間辦公大樓空間共同響應，全體員工以實際節能行動實踐環境永續思維。

中華電信表示，環境永續是企業積極推動的目標之一，中華電信認為，惟有將ESG思維融入企業文化中，才更能在各方面打造共榮共好的永續環境。今日希望藉由實施辦公室午間關燈減碳活動，倡導從小地方做起，任何地方都能以實際行動落實ESG，守護環境，讓我們一同為地球盡一份心力。

除了關燈減碳響應環保，中華電信也以「不紙環保．愛地球」的概念推廣e化帳單服務，即日起至2022年5月31日止，無論新、舊消費性客戶，凡使用中華電信電子帳單、簡訊帳單或轉帳代繳扣款結果以無紙化通知等e化帳單服務，即可參加「中華電信e化帳單 世界地球日e決勝負」抽獎活動，有機會抽中特獎iPhone 13 Pro 256GB及超過8,000多項豐富好禮，鼓勵民眾多多使e化帳單服務，成為減碳永續保護環境的一員。

中華電信強調，多年來推動諸多環境永續發展活動，自去年起即大力推動打造「5G無塑 無拘無束」的生活型態活動，發展5G無塑企業志工四部曲，從推廣環保教育，循序漸進至落實體驗環保，到真正力行環保，更號招了全國逾千名同仁及眷屬，由董事長謝繼茂領軍於全台共26處據點完成淨灘、淨山活勳，以身體力行，為台灣的環境永續發展做出更進一步的貢獻。

此外，中華電信表示，積極從企業本身節能減碳做起，包含辦公室、機房與基地台等設施節能省水，並研究引入降低能耗的新技術，透過科技的力量促進減碳行動，也協助台灣百業邁向數位轉型升級，達成永續共榮的願景。

中華電信 環保 減碳 世界地球日

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