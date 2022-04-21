聯發科「智在家鄉」活動 鼓勵淨零碳排提案

今年度聯發科（2454）「智在家鄉」數位社會創新競賽正式開跑，因應世界發展趨勢，本屆鼓勵對「淨零碳排」（Net Zero）主題有興趣的團隊踴躍投稿，為實現零碳家園集思廣益。

上述智在家鄉活動已邁入第五年，今年從即日起至7月5日止開放線上報名，預定8月中公告入圍名單。參賽團隊可選定一個以台灣鄉鎮市或區為主題對象，利用數位科技改善該地區的問題，首獎可獲得高達100萬元的獎勵金，優等獎三組獎金各20萬元、特別獎三組獎金各5萬元。

聯發科董事長蔡明介表示，「淨零碳排」已躍升為全球首要課題之一，今年除了例行賽事外，也希望以「智在永續、零碳家鄉」為號召，吸引社會各界團隊以科技創新方式提出包括碳的盤查、分析、減量和抵消等邁向淨零碳排的提案，在生活各角度透過智慧落實減碳、促進碳中和，以營造永續宜居的家鄉。