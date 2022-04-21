快訊

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
台積電在美國亞利桑那州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝
台積電在美國亞利桑那州鳳凰城的新廠，預計2024年會開始生產5奈米晶片。圖為台積電美國廠示意圖。記者簡永祥／翻攝

台積電美國21廠（亞利桑那州新廠）持續推動建設，人力招募上也多路並進，近期台積電已在官方更新21廠的技術員/工程技術員職缺，並開出3條件包含高中職以上畢業者，多益成績須達800分以上，能在全英語環境下執行職務。

依據台積電官方網站顯示，該職缺無經驗可，有半導體廠經驗者尤佳。

此外該職缺描述也列出工作內容為機台操作、產品檢驗、設備異常問題反應，工作場所先在竹科、中科或南科，2022年12月底以前須配合公司需求，派任至美國廠 FAB21，為期至少二年。

至於工作時間方面，在台期間，四班二輪制 (工作兩天，休息兩天)；美國派任期間，四三輪(工作四天，休息三天/工作三天，休息四天交替) 或二二輪(工作二天，休息二天)，視公司政策決定。

同時該職缺也列出，須輪班：在台期間，依部門而異，3~5個月夜班、3~5個月日班；美國派任期間，半年夜班、半年日班。願意配合任務需求加班。

台積電 美國

延伸閱讀

評鑑績效 分四等級

跟台積電打交道弄懂「這些字」成功率更高！一篇內部用語大全

台股翻黑下跌20點收17,127點 台積電收565元

台積電日本熊本新廠動工 預定2023年9月完工

相關新聞

陸行之看好上半年晶圓代工強 但示警明年弱需求恐增多

知名半導體產業分析師陸行之接受電視媒體訪問，針對晶圓代工、IC設計、封測提出分析，他強調，「上半年，晶圓代工還是最強的」...

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

台積電美國21廠（亞利桑那州新廠）持續推動建設，人力招募上也多路並進，近期台積電已在官方更新21廠的技術員/工程技術員職...

跟台積電打交道弄懂「這些字」成功率更高！一篇內部用語大全

前不久，在一家企業內訓課程時，有學員來問我：彭老師，你在台積電工作時，公司內部有沒有一些共通語言呀？

京鼎昆山子公司21日起暫時停工 4月產量恐減30%

半導體設備廠京鼎子公司富曜半導體（昆山）今天起暫時停工至27日，預計4月產量將減少約30%

工研院4月26日起線上徵才 招募遠距彈性工作4百名菁英

工研院將於4月26日起舉辦為期三天的「未來看我」科技展示與線上招募會，預計廣招400位有志成為創新發明家、創業實踐家、科...

中美晶斥資4億元加碼宏捷科 持股超過25%

中美晶持續加碼買進宏捷科股票，估計1個多月斥資約新台幣4億元，自集中市場買進宏捷科超過4200張，持股比重攀高至25%以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。