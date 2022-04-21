想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

台積電美國21廠（亞利桑那州新廠）持續推動建設，人力招募上也多路並進，近期台積電已在官方更新21廠的技術員/工程技術員職缺，並開出3條件包含高中職以上畢業者，多益成績須達800分以上，能在全英語環境下執行職務。

依據台積電官方網站顯示，該職缺無經驗可，有半導體廠經驗者尤佳。

此外該職缺描述也列出工作內容為機台操作、產品檢驗、設備異常問題反應，工作場所先在竹科、中科或南科，2022年12月底以前須配合公司需求，派任至美國廠 FAB21，為期至少二年。

至於工作時間方面，在台期間，四班二輪制 (工作兩天，休息兩天)；美國派任期間，四三輪(工作四天，休息三天/工作三天，休息四天交替) 或二二輪(工作二天，休息二天)，視公司政策決定。

同時該職缺也列出，須輪班：在台期間，依部門而異，3~5個月夜班、3~5個月日班；美國派任期間，半年夜班、半年日班。願意配合任務需求加班。