陸行之看好上半年晶圓代工強 但示警明年弱需求恐增多

知名半導體產業分析師陸行之接受電視媒體訪問，針對晶圓代工、IC設計、封測提出分析，他強調，「上半年，晶圓代工還是最強的」， 今年晶圓代工廠都很好，IC設計則是有好有壞，至於傳統封測廠，未來因技術能量的限制，成長將出現天花板，不過，陸行之也提出預警 ，認為明年晶圓代工的弱需求將會越來越多，除了可能漲價的趨勢不在之外，甚至恐因弱需求可能出現價格調整。

陸行之接受媒體訪問，針對俄烏戰爭是否造成半導體特殊氣體的斷供危機，影響到台灣企業；中國大陸封城是否造成全球半導體供應鏈危機；晶圓代工、IC設計、封測的優劣勢分析；台灣是否在全球半導體產業還占有一定優勢?地緣政治下的台積電（2330）該如何應對等提出看法。

對於台積電受到地緣政治的影響一事，陸行之坦言，「台積電確實現在的角色跟以前很不一樣」，變的必須要配合國際的秩序去做一些不合股東的考量，這是很辛苦的，「我覺得台積電以後當然會想辦法去避免」，台積電必須要做一個比較中立的角色，在不影響國家安全之下，「台積電是不應該有任何政治立場」。

他分析半導體產業去年以來IC設計、晶圓代工、封測等半導體的表現，陸行之說，去年到今年大概都是IC設計跟晶圓代工比較強，今年上半年，晶圓代工還是最強的，但是已經開始有一些弱應用的IC設計公司受不了了，主因市場需求已經轉弱，單價開始要往下走月，但成本仍在上升，將影響毛利率的表現。

不過，陸行之認為，有強需求的設計公司能將成本轉嫁，成長還是很強，所以目前看來，IC設計公司有好有壞，晶圓代工廠都很好，至於封測廠，未來能夠幫助摩爾定律繼續走下去的封測是高端封測，但這種封測產品很多都是在英特爾跟台積電就做好了，並不是傳統的封測廠做，換句話說，傳統封測廠未來的成長將有一個天花板。

陸行之坦言，除技術能量之外，還有大陸的封測廠持續拿下更多的份額，這些造成封測廠比較沒辦法非常長期看好，過去幾年也發覺，客戶對於封測這個行業的關注是降低的，本益比也是相對是低的。

陸行之同時提醒，明年晶圓代工有一些弱需求將會越來越多，可能漲價的趨勢不在，甚至有一些弱需求可能會做一些價格調整；但屆時設計行業可能就會表現比較好。

俄烏戰爭以來，外界擔心半導體的特殊氣體是否會有斷供危機，陸行之表示，烏克蘭主要是氪氣、氖氣，這些氣體的製造，甚至還有車用的線束，目前看起來線束確實有影響，氣體部分，目前幾家公司都有五到六個月的庫存，相信在這段時間使用庫存的時間，將會找到解決方案，由於氣體的成本占整個生產製造成本低，所造成的影響相對而言是小的。

中國封控停工，是否造成全球半導體供應鏈危機？陸行之表示，目前追蹤發現，上海地區的半導體廠商都還在生產，但因為人員流動困難，的確是有降載，至於營運上的影響，他認為，如果用當月來看，影響是大，但還要看各公司上海地區的營收占比，但如果拉長至一季或一整年，影響通常不到百分之十，所以短期看起來好可怕，其實長期而言影響不大。